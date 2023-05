Noi Moderati conferma Orlando Navarra

Il Congresso ha confermato, come Segretario Regionale della Valle d’Aosta di NOI MODERATI, l’avvocato aostano Orlando Navarra che parteciperà alla riunione del Centrodestra valdostano indetta dai Vertici Nazionali dell’intero Centrodestra che si svolgerà il 31 maggio a Roma, a seguito della convocazione delle rispettive segreterie nazionali, per trovare un’intesa politica di ampio respiro.

"La legge elettorale valdostana - spiega in una nota Navarro - non può infatti diventare terreno di scontro nel Centrodestra mettendo in discussione i principi ed i valori che accomunano le tre forze politiche di Fdi, FI e lega alle quali si aggiunge la quarta componente di NOI MODERATI".

La segreteria nazionale - prosegue la nota - ha assicurato che per il partito saranno presenti l’Onorevole Pino Bicchielli, Vicepresidente del gruppo NOI MODERATI alla Camera dei deputati, recentemente designato a componente della Commissione Antimafia, o L’Onorevole Alessandro Colucci, segretario organizzativo nazionale di “Noi Moderati”.

Orlando Navarra, segretario regionale di NOI MODERATI, sarà presente alla riunione del 31 maggio unitamente ad Alberto Zucchi, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Alice Boldi, segretario politico della Lega Vda, ed Emily Rini, coordinatrice regionale di Forza Italia.

Al centro della discussione ci sarà la linea politica da adottare per assicurare l’unità del Centrodestra in Valle d’Aosta, rendendone visibile e concretamente efficace l’azione amministrativa per il benessere dei valdostani.