Ieri sera alle 23:35 si è verificato un incidente stradale sulla Aosta-Courmayeur, precisamente allo svincolo di Morgex. Per cause al vaglio delle forze dell'ordine due auto si sono scontrate frontalmente. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Courmayeur, 118 e Carabinieri. Due le persone prese in carico dal 118.