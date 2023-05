Come evitare truffe immobiliari: segnali sospetti e precauzioni utili

Durante il processo di compravendita di un immobile, entrambe le parti sono spesso sottoposte a forte stress e numerose preoccupazioni. Tra gli aspetti pratici da risolvere, le complicate pratiche amministrative da completare e la notevole quantità di denaro che il processo richiede, può risultare comune sentirsi sopraffatti da tutti gli aspetti da tenere sotto controllo.

In questa situazione, prendere decisioni e pianificare il tempo può rendere le persone più vulnerabili a potenziali inganni. Le truffe riguardanti le transazioni immobiliari sono purtroppo un problema che può colpire chiunque, e chi le mette in atto fa in modo di rinnovare le proprie strategie per continuare ad aggirare venditori e compratori ignari. È dunque fondamentale mantenersi vigili e prestare attenzione a segnali che dovrebbero fare insospettire quando si compra o vende casa.

I segnali sospetti a cui fare attenzione

La prima cosa da tenere sempre a mente nel caso di qualsiasi transazione o affare è quello di fare attenzione e verificare con più cura del solito che tutto sia in regola, nel caso in cui le condizioni sembrano troppo vantaggiose per essere vere. Per esempio, un annuncio immobiliare per una proprietà ad ampia metratura in una zona di pregio, corredato da fotografie bellissime ma a un prezzo fin troppo vantaggioso dovrebbe far suonare un primo campanello d’allarme. Annunci come questo possono comparire anche su piattaforme di intermediazione con una solida reputazione: non basta, quindi, il sito di pubblicazione per garantire la sicurezza. Una rapida ricerca per immagini su Google è in grado, molte volte, di smascherare l’inganno rivelando che le foto sono prese da altri annunci, oppure sono immagini di stock.

Per quanto riguarda le comunicazioni tra le parti, può essere sospetto chi insiste nell’utilizzare soltanto canali non ufficiali, come WhatsApp, Messenger o un’e-mail, oppure entra in contatto attraverso telefonate anonime o numeri esteri. Lo stesso vale per coloro che sostengono di non trovarsi in Italia e di non essere in grado di presentarsi personalmente a vedere la proprietà a cui sono interessati, oppure a mostrare l’immobile in vendita.

Accorgimenti per evitare le truffe

La maniera più semplice ed efficace per tutelarsi è rivolgersi a un’agenzia seria e competente come il servizio immobiliare di RockAgent, i cui agenti, grazie alla loro esperienza nel mercato immobiliare, sapranno individuare prontamente eventuali indizi per poter smascherare una truffa.

Dopo aver risposto ad un annuncio di vendita, quando un possibile cliente entra in contatto con una persona che si presenta come agente immobiliare, è importante verificare che l’azienda per cui dice di lavorare esista realmente. Inoltre, è bene controllare, che la persona sia effettivamente iscritta alla Camera di Commercio per agenti affari in mediazione attraverso il numero REA.

Se si teme di trovarsi di fronte a un truffatore, un'altra opzione è quella di chiedere di comunicare direttamente con il venditore, di ricevere fotografie aggiuntive della casa oppure di visitare di persona la proprietà.

In generale, non vanno mai fornite informazioni riguardanti carte di credito o dettagli bancari, che potrebbero essere utilizzate per effettuare acquisti a propria insaputa. Bisogna rifiutare, inoltre, di inviare oppure ricevere pagamenti tramite modalità diverse dal bonifico bancario, che è tracciabile e sicuro. In molti casi, infatti, chi cerca di ottenere denaro con l’inganno si avvale di piattaforme per i trasferimenti internazionali come WeTransfer e Western Union, o di strumenti come le carte prepagate.

Infine, in particolare se si pensa che la situazione presenti qualche irregolarità, è consigliato salvare i messaggi e le interazioni riguardanti la compravendita per avere a disposizione elementi da utilizzare in caso di problemi. Seguendo questi accorgimenti, e ricordando di non trascurare mai le precauzioni di base viste in questo articolo, sarà possibile tutelarsi dai tentativi di truffa e completare una compravendita immobiliare nel modo più sereno possibile.