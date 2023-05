Il PD VdA entra nel corso di disapprovazione delle dichiarazioni del leghista Planaz

“Mi auguro che un orso aggredisca qualche ambientalista” sono le parole allucinanti e vergognose pronunciate dal Consigliere regionale della Lega Dino Planaz. E' quanto si legge in una nota del Pd Vda che prosegue: "Affermazione che troviamo fuori luogo, sgradevole e non degna di essere pronunciata in un luogo istituzionale. Non è una “chiacchiera da bar”, ma le parole del Consigliere leghista sono state pronunciate durante i lavori del Consiglio regionale del 25 maggio 2023.

Planaz era intervenuto per presentare la mozione del gruppo Lega che impegnava: Il Governo regionale a: 1) avviare un censimento mirato ed un piano di monitoraggio che interessi la specie Canis Lupus; 2) a prevedere la possibilità di prelievo ed abbattimento di animali pericolosi e/o problematici così come previsto dalla legge 11/2021.

La nota pidina spiega ancora: " Per sottolineare la scarsa conoscenza in materia dei consiglieri del Carroccio che hanno presentato la mozione, vogliamo spiegare loro che il 'Canis Lupus' non è il lupo selvatico che invece è identificato come 'Canis lupus italicus', altrimenti si rischia di fare confusione con il 'Canis lupus familiaris'. Censiamo anche i cani domestici e in caso di problematicità li preleviamo e li abbattiamo? I proprietari sarebbero d’accordo? Forse qualche approfondimento in più non guasterebbe". conclude la nota.