UV, PD e legge 15 dicembre 1999, n. 48

Nella riunione del 18 maggio, i vari movimenti autonomisti hanno espresso la volontà di riunirsi in un unico “fronte”. Operazione che Pays d’Aoste Souverain, pur restando fuori dal rassemblement, vede di principio positivamente sia per avere al governo una certa solidità amministrativa sia per il segnale politico verso Roma.

Apparentemente stiamo vivendo un momento di “sospensione politica” fino al congresso straordinario dell’autunno prossimo. Pays d’Aoste Souverain si auspica che, nel frattempo, oltre i probabili regolamenti di conti e la ricerca di nuove regole, la nascitura nuova Union Valdôtaine operi nel Consiglio Regionale secondo i suoi principi fondanti.

Nell’attuale maggioranza l’Assessorato alla Cultura è in forza al PD e visto L’avviso pubblico destinato alle Amministrazioni statali, territoriali e locali per il finanziamento dei progetti finalizzati alla valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482 recante “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche” – (anno 2023)” ci sia un effettivo impegno nello sviluppare progetti a riguardo, anche con un eventuale “potenziamento” del B.R.E.L

UV, PD et loi 15 décembre 1999, n. 48 (Règlement concernant la protection des minorités linguistiques historiques).

Lors du meeting du 18 mai, les différents mouvements autonomistes ont exprimé leur volonté de s’unir en un seul «front». Une opération que Pays d’Aoste Souverain, tout en restant en dehors du rassemblement, voit positivement dans son principe tant pour avoir une certaine solidité administrative dans le gouvernement que pour le signal politique vers Rome. Nous vivons apparemment un moment de “suspension politique” jusqu’au congrès extraordinaire de l’automne prochain. Pays d’Aoste Souverain espère qu’en attendant, au-delà des probables règlements de comptes et de la recherche de nouvelles règles, l’Union Valdôtaine naissante fonctionnera au sein du Conseil Régional selon ses principes fondateurs. Dans l’actuelle majorité, l’Assessorat de la Culture sous la responsabilité du PD et vu l’avis public destiné aux administrations étatiques, territoriales et locales pour le financement des projets visant à valoriser les langues et cultures protégées par la loi du 15 décembre 1999, n. 482 contenant le “Règlement sur la protection des minorités linguistiques historiques” – (année 2023)” il y ait un engagement effectif à développer des projets à cet égard, également avec un éventuel “renforcement” du B.R.E.L.

Le responsable politique Christian Sarteur