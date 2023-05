Valtournenche: Se Massimo Chatrian sa denunci a chi di competenza ma non offenda i votornens

“Vogliamo ringraziare i 391 Votornens che ci hanno dato fiducia e complimentarci con la neo Sindaca Elisa Cicco ed il vice sindaco Massimo Chatrian”. Inizia così, all’acqua di rose, una nota degli eletti della Lista Per Valtournenche e il Breuil, che dopo la carota mostra il bastone per dimostrare che la sua sarà una opposizione costruttiva, attenta e dalla guardia alta.

“Ora il nostro compito, come minoranza, sarà quello di vigilare sull’operato della nuova amministrazione affinché la trasparenza amministrativa sia sempre garantita” spiegano in una nota denunciando che un’amministrazione che ad oggi non si è ancora ufficialmente insediata ma che, in seguito alle gravi dichiarazioni rilasciate dal neo eletto vice Sindaco Massimo Chatrian ad una testata online locale costringe a denunciare.

Ma cosa ha irritato i neo eletti della lista di minoranza? Chatrian, il neo vicesindaco di Forza Italia, nel commentare la vittoria della lista “Turismo, territorio e tradizione”, ha sottolineato come “la logica clientelare dovrebbe finire”. Per l’opposizione, giustamente, si tratta di “una affermazione grave rivolta a tutta la comunità, per questo motivo ci aspettiamo che il vice Sindaco denunci, presso le sedi opportune, i fatti di cui è a conoscenza a tutela di tutta la popolazione”.

Per quanto riguarda poi la “trasparenza” con cui la nuova amministrazione porterà avanti i suoi progetti, sempre come dichiarato da Chatrian, “appena verremo insediati nelle nostre cariche di minoranza – precisano i consiglieri di Per Valtournenche e il Breuil - garantiremo un attento, assiduo e costante controllo dell’operato passato e futuro della stessa, dai contributi elargiti alle concessioni”.

E poi la scudisciata: “Il neo eletto vice Sindaco ha definito la loro una ‘grandissima vittoria di tutti i Votornens’: è ovvio che nessuno nega il risultato elettorale, ma è corretto - conclude la lista numero 1- sottolineare come più della metà dei votanti non ha dato la fiducia ai componenti della lista vincente”.