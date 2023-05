Commissioni III e IV: presentata la proposta di PEAR 2030

Nella mattina di oggi martedì 23 maggio 2023, l'Assessore allo sviluppo economico, Luigi Bertschy, ha illustrato la sintesi del Piano energetico ambientale regionale (PEAR) 2030 alle Commissioni "Assetto del territorio" e "Sviluppo economico", riunite in seduta congiunta.

«Il PEAR è lo strumento di pianificazione energetica del territorio regionale - specificano i Presidenti delle Commissioni terza e quarta, Albert Chatrian (AV-VdAU) e Roberto Rosaire (UV) -: il suo percorso di approvazione è molto articolato e questo Piano sarà il quarto dopo quelli del 1998, 2003 e 2014. Questo PEAR, in coerenza con gli indirizzi strategici per una Valle d’Aosta Fossil Fuel Free, si propone di portarci entro il 2040 alla riduzione dell'85% delle emissioni in atmosfera dei gas serra. Sono previsti quattro assi di intervento: il primo inciderà sulla riduzione dei consumi, il secondo prevede l'aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili, il terzo un ammodernamento di tutte le infrastrutture delle reti di distribuzione, che è una condizione fondamentale per la transizione energetica, il quarto è rivolto ai cittadini e si prefigge di sensibilizzarli al fine di promuovere la consapevolezza del loro ruolo verso la transizione energetica. Con la previsione del sistema attuale di riduzione l'andamento di emissioni di gas climalteranti porta a obiettivi assolutamente insufficienti: la sfida del nuovo PEAR sarà pertanto quella di raggiungere una riduzione intermedia del 34% entro il 2030, che porti verso l'obiettivo finale dell'85% al 2040.»