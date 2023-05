Varese: 5 sport da praticare immersi nella natura

Chi ama praticare sport, quando trascorre alcuni giorni in una città, per lavoro o per divertimento, è solito mantenere le sue abitudini… Anche in occasione della Coppa del Mondo di canottaggio, che animerà Varese e il suo lago dal 16 al 18 giugno 2023.

A coloro che non rinunciano a una bella nuotata, suggeriamo di fare un tuffo all'Associazione Polisportiva Robur et Fides, in Via Marzorati 51 - raggiungibile in auto o in autobus, linea H. Qui, troverete due vasche olimpioniche, una di acqua calda in cui regalarsi un momento di relax e, per i più piccoli, una con l'acqua bassa.

Dall'acqua all'aria, con l'arrampicata su parete alla Società Varesina di Ginnastica e Scherma AS.D., in Via Donatello 1 (raggiungibile in auto), presente sul territorio da oltre 140 anni. Ogni parete di questo spazio rappresenta una sfida diversa, con vie che richiedono diversi gradi di difficoltà e tecniche di arrampicata variegate.

Torniamo sulla terra con una partita di tennis al Tennis Club Varese, in Via Matteotti, 84, Casciago - si può arrivare in auto o in autobus (linee E ed M). 7 campi in terra e 2 in erba sintetica immersi in un bellissimo parco, oltre a un bar in cui fermarsi a bere un caffè, mangiare un panino o brindare alla vittoria con un drink.

Passiamo al golf e più precisamente allo storico Golf Club Varese in via Vittorio Veneto 59 a Luvinate - raggiungibile in auto e con l'autobus N20. Aperto tutto l'anno, il circolo, che vanta anche una meravigliosa club-house (è un convento del XII secolo) è inserito in una cornice naturale tutta da esplorare spostandosi tra le 18 buche, ognuna unica nel suo genere e mai completamente in piano (caratteristica che rende il percorso ancora più movimentato).

Infine, non può mancare un bel giro in bicicletta per ripercorrere le strade della storica Tre Valli Varesine - appuntamento imperdibile per gli appassionati delle due ruote, quest'anno alla 102a edizione - e del suo circuito: dai celeberrimi tornanti dei Ronchi, alla salita del Montello, fino alle strade cittadine. Per chi invece vuole rimanere… “in piano”, a disposizione i 28km di pista ciclabile intorno al Lago di Varese.