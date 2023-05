Raccolti oltre 20mila euro per la San Vincenzo di Saint Martin de Corleans

L' evento ogni anno e' organizzato, come sempre per gli Ordini, con uno scopo benefico.

Quest' anno l' obiettivo era una raccolta di fondi chilometro O, a sostegno della San Vincenzo di Saint Martin de C.L' evento ha visto la partecipazione di 120 persone con una sorprendente presenza di giovani: almeno 30 partecipanti avevano meno di 30 anni.

Durante la cena, che ha preceduto il ballo, si e' tenuta un' asta di beneficenza e una lotteria con opere offerte dagli artisti valdostani Lucia Vallesi, Salvatore Cazzato, Luciano Regazzoni, Salvatore Cosentino, Andrea Leonardi.

Sono state messe all' asta anche opere di Francois Cerise e di Grobberio, offerte dai collezionisti.

Asta e lotteria, insieme alle offerte spontanee dei presenti, hanno raggiunto una somma pari a circa 20.000 euro che verra' utilizzata dalla San Vincenzo parrocchiale per aiutare le famiglie in difficolta'.

Il Principe ha chiesto anche al parroco don Nicola Corigliano di partecipare alla Santa Messa della Domenica scegliendo quella delle 9.30 in francese per non disturbare, con la sua presenza, la Messa delle 11 che vedeva la celebrazione delle Prime Comunioni.

Il Principe ha assicurato che tornera' presto a sostenere la Delegazione nel suo operato. L' Ordine Mauriziano opera in Valle da 450 anni e, se pur con un ruolo diverso, oggi continua a voler essere presente e a fare la sua parte a fianco di chi ha bisogno di un aiuto.