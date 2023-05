Una giovane inglese con la sindrome di Down sfida le le leggi sull'aborto del Regno Unito alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Heidi Crowter, 27 anni, di Coventry nel Regno Unito afferma che l'attuale legislazione discrimina le persone con disabilità consentendo l'aborto fino alla nascita se il feto ha una condizione come la sindrome di Down. La madre di 27 anni, che fa attivamente campagne sui social media, ha annunciato la sua decisione di appellarsi dopo che la Corte Suprema del paese ha rifiutato di ascoltare il suo caso.

Crowter ha fatto una campagna per un cambiamento nella legge dal 2018, quando si è unita a una sfida legale portata da un'altra madre il cui figlio ha la sindrome di Down.

Sostiene che la legge reca il messaggio che le persone con disabilità non siano valutate allo stesso modo delle altre e che viola i loro diritti umani. "Nel 2023, viviamo in una società in cui le persone disabili sono valutate allo stesso modo dopo la nascita ma non nel grembo materno", ha detto in una dichiarazione.

Il governo del Regno Unito difende la legge come equilibrio tra i diritti delle donne e i diritti del nascituro. Dice che l'aborto è una scelta personale e che le donne dovrebbero avere accesso a servizi sicuri e legali. La Corte d'Appello ha stabilito nel novembre 2022 che la legge non era illegale e non interferisce con i diritti dei disabili viventi.

Il caso di Crowter ha attirato il sostegno dei gruppi per i diritti dei disabili e delle organizzazioni pro-life. Ross Hendry, CEO di CARE, un ente di beneficenza cristiano che sostiene le questioni della vita, ha dichiarato: “È completamente sbagliato che la disabilità sia un terreno per l'aborto fino alla nascita. Accetteremmo una legge che consenta ai bambini di essere abortiti a termine in base al loro sesso o alla loro razza? L'approccio attuale invia un messaggio che la vita delle persone con disabilità vale meno di altre”.

Lynn Murray, portavoce di Don't Screen Us Out e madre di Rachel che ha la sindrome di Down, ha dichiarato: “È stimolante vedere che Heidi ora porta il suo caso storico fino alla Corte europea dei diritti dell'uomo a Strasburgo. Come madre di una figlia di 23 anni che ha la sindrome di Down, vedo ogni giorno il valore unico che porta alla nostra famiglia e l'impatto positivo che ha sugli altri intorno a lei".

Attualmente in Inghilterra, Galles e Scozia, c'è un limite di tempo generale di 24 settimane per l'aborto, ma se il bambino ha una disabilità, tra cui la sindrome di Down, labbro leporino e piede torto, l'aborto è legale fino alla nascita. Ci sono stati 3.370 aborti selettivi per disabili nel 2021, con un aumento del 9% rispetto ai 3.083 del 2020. Il numero di aborti tardivi a 24 settimane di gestazione o oltre in cui il bambino ha una disabilità è aumentato del 20% da 229 a 274.

Se Crowter dovesse vincere il suo caso alla corte di Strasburgo, potrebbe avere implicazioni per tutti i 46 paesi membri del Consiglio d'Europa, che sono vincolati dalle sue sentenze. Crowter spera che il suo caso ispiri gli altri a difendere i loro diritti e la loro dignità. "Sto portando questo caso a Strasburgo perché è una vera e propria discriminazione che le persone con disabilità siano trattate in modo diverso", ha detto. La decisione della Corte dovrebbe essere emessa entro il 2023.