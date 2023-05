Numerosi alla Messa in francese di Saint Martin de Corleans ad Aosta

Banchi più affollati del solita nella chiesa di Saint Martin de Corleans di Aosta dove nei giorni festivi di precetto viene celebrata l’Eucarestia in lingua francese. Saint Martin è uno dei pochissimi presidi rimasti in Valle, l’unico nel capoluogo, dove il clero ed i fedeli mantengono viva la cultura francofona.

Il coro che anima le Sante Messe in lingua francese

Un merito particolare va al coro che come ha detto Renzo Pieropan, è l’anello che tiene unita la cultura valdostana e la comunità cristiana di oggi. La numerosa presenza di oggi è stata data dal fatto che all’Eucarestia, ha partecipato il principe Emanuele Filiberto di Savoia con la Delegazione Valle d’Aosta degli Ordini Dinastici della Real Casa di Savoia che ha organizzato per sabato 20 maggio 2023, alle ore 19.30, presso il Grand Hotel Billia di Saint Vincent, il tradizionale Ballo di Primavera "alla presenza di S.A.R. Emanuele Filiberto di Savoia Principe di Piemonte e di Venezia".

"Il ballo e la cena - spiega Giovanni Girardini, Delegato degli Ordini Dinastici della Real Casa di Savoia per la Valle d’Aosta - ci hanno consentiranno di raccogliere fondi destinati a sostenere gli interventi a sostegno delle famiglie in difficoltà di cui si occupa l’associazione San Vincenzo della parrocchia di Saint Martin de Corléans in Aosta".

La scelta di aiutare attraverso l’associazione San Vincenzo le famiglie in difficoltà della parrocchia di Saint Martin de Corléans e non solo, "risponde alla volontà delle Dame e dei Cavalieri Mauriziani - precisa Girardini - di intervenire sul territorio aostano, aiutando parroci e laici, che sicuramente conoscono in modo profondo il tessuto della nostra città, nei loro interventi a favore dei meno fortunati".