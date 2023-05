Il Principe Filiberto domenica presenzierà alla Santa Messa in francese a Saint Martin de Corleans

"Indipnedentemente dal pensiero politico di ognuno di noi, la presenza del principe deve essere per noi un motivo di soddisfazione anche perché rientra in un'iniziativa di solidarietà". Don Nicola Corigliano ha annunciato così, ai fedeli, presenti alla santa messa domenicale in lingua francese delle ore 9,30,la presenza del discendente di Casa Savoia all'Eucarestia del 21 maggio.

Infatti, laa Delegazione della Valle d’Aosta degli Ordini Dinastici della Real Casa di Savoia ha organizzato per sabato 20 maggio 2023, alle ore 19.30, presso il Grand Hotel Billia di Saint Vincent, il tradizionale Ballo di Primavera "alla presenza di S.A.R. Emanuele Filiberto di Savoia Principe di Piemonte e di Venezia". Al momento sono circa 150 le adesioni alla cena di gala durante la quale è in programma un'asta di beneficenza.

"Il ballo e la cena - spiega Giovanni Girardini, Delegato degli Ordini Dinastici della Real Casa di Savoia per la Valle d’Aosta - ci consentiranno di raccogliere fondi destinati a sostenere gli interventi a sostegno delle famiglie in difficoltà di cui si occupa l’associazione San Vincenzo della parrocchia di Saint Martin de Corléans in Aosta".

Il principe Filiberto di Savoia

La scelta di aiutare attraverso l’associazione San Vincenzo le famiglie in difficoltà della parrocchia di Saint Martin de Corléans e non solo, "risponde alla volontà delle Dame e dei Cavalieri Mauriziani - precisa Girardini - di intervenire sul territorio aostano, aiutando parroci e laici, che sicuramente conoscono in modo profondo il tessuto della nostra città, nei loro interventi a favore dei meno fortunati".

Il denaro raccolto verrà consegnato direttamente nelle mani di Don Nicola Corigliano, parroco di Saint Martin de Corléans.