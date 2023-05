Ouvertes jusqu’au 9 juin les inscriptions pour les Séjours de l’Espace Mont-Blanc

Excursions de cinq jours autour du massif du Mont Blanc, accompagnés par des professionnels de la montagne, les Séjours transfrontaliers sont organisés par le partenariat de l’Espace Mont-Blanc, avec le soutien opérationnel de la Fondation Montagne Sûre.

Les quatre itinéraires transfrontaliers au programme de cet été 2023 sont :

- du 16 au 20 juillet, de Bourg-Saint-Pierre (CH) à Ollomont (IT)

- du 23 au 27 juillet, de Courmayeur (IT) au Lac de Roselend (FR)

- du 30 juillet au 3 août, de Les Contamines-Montjoie (FR) à Arpy (IT)

- du 6 au 10 août, de Salvan (CH) à Chamonix-Mont-Blanc (FR).

Chaque Séjour se déroulera en langue française et réunira douze filles et garçons âgés de 12 à 15 ans, qui auront l’occasion de vivre une expérience unique et de découvrir la richesse et la diversité d’un environnement exceptionnel, traversant les frontières entre glaciers, faune, flore et paysages montagnards.

Les inscriptions resteront ouvertes jusqu’au 9 juin 2023. Les informations détaillées et le formulaire d’inscription sont publiés sur le site de la Région à l’adresse https://www.regione.vda.it/<wbr></wbr>territorio/iniziative/<wbr></wbr>Trekking/sejours-emb-2023_f.<wbr></wbr>aspx