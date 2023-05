Missione Sorriso VDA, raccolti 250 € alla biblioteca di Aymavilles

Sono stati 250,00 euro i fondi raccolti durante la serata di promozione del libro:

“Il naso rosso…vissuti ed emozioni di un clown dottore in ospedale”, svoltosi presso la biblioteca di Aymavilles.

“Essere chiamati a promuovere il nostro libro è per noi un importante modo per farci conoscere” - dichiara Stefania Perego Presidente di Missione Sorriso - “Il confronto, le domande ricevute, la partecipazione attiva della presidente Raffaella Roveyaz e delle persone presenti in sala è stato molto appassionato, sentito, vissuto. Un intenso scambio di emozioni, che ha avuto un coinvolgimento particolare vista la presenza degli aspiranti clown dottori, attualmente in formazione, che hanno interagito raccontandosi. Ringrazio a nome di tutti i volontari per la vicinanza espressa” - Conclude Stefania Perego.

“Siamo estremamente contenti di avere potuto organizzare questo momento che ci ha arricchito ed emozionato. Questo libro racchiude in se storie, pensieri, percorsi di vita, sorrisi e qualche lacrima! Ringraziamo i clown dottori per quello che donano alla comunità e per il tempo e le energie che con passione dedicano agli altri, soprattutto ai più fragili”. - dichiara Raffaella Roveyaz presidente della biblioteca di Aymavilles