Corso per anziani "Alfabetizzazione digitale" a Saint Pierre

Si è concluso presso il Comando della Stazione Carabinieri di Saint Pierre il corso di “alfabetizzazione digitale” rivolto agli over 65.

La Stazione di Saint Pierre è uno dei comandi dell’Arma dei Carabinieri che è stato prescelto per lo svolgimento di detto corso e l’unica della Valle d’Aosta.

L’iniziativa nasce dall’accordo di collaborazione stipulato dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Leonardo e la Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine per la realizzazione del progetto “Formazione anziani all’uso del digitale – Diventare Cittadino Digitale”.

La collaborazione risponde all’esigenza di ridurre il digital divide anagrafico del Paese, riducendo gli ostacoli all'accesso a Internet da parte delle fasce sociali più anziane.

L’iniziativa ha coinvolto tre piccoli gruppi di anziani che si sono alternati nei tre giorni di formazione, condotti da personale altamente qualificato, in una sala appositamente approntata all’interno del Comando dell’Arma.

Dal tema #Cittadino digitale, felici e connessi gli anziani hanno imparato ad usare gli smartphone, tablet e computer. Hanno, dapprima, creato il proprio SPID con il quale hanno imparato ad accedere ai siti istituzionali.

Inoltre hanno avuto modo di esser informati sull’utilizzo consapevole della rete e i rischi di truffe online.

Nel corso degli incontri alla presenza dei Comandanti della Compagnia di Aosta e della Stazione di Saint Pierre si è approfondito il tema delle truffe online nei confronti degli anziani.

Il corso si è concluso con una breve cerimonia durante la quale i partecipanti hanno ricevuto un attestato di partecipazione.

Tutti i partecipanti si sono mostrati entusiasti e hanno chiesto di rinnovare in futuro iniziative analoghe che servono a anche rinsaldare il sentimento di vicinanza con l’Arma dei Carabinieri, favorendo il processo di innovazione sociale in grado di contribuire al benessere della collettività, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’agenda Onu 2030.