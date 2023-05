Si faccia tutto il necessario affinchè le imprese rispettino le normativa in materia

“Si faccia tutto ciò che è necessario per impegnare il sistema delle imprese al rispetto rigoroso delle normative in materia, soprattutto dell’applicazione dei contratti maggiormente rappresentativi. Dobbiamo fermare questa carneficina e bisogna mettere in campo tutti gli strumenti necessari per realizzare questo obiettivo”. Lo ha detto Luigi Sbarra, segretario della Cisl, a margine di un evento a Genova, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano un parere sull’introduzione del reato di omicidio sul lavoro. Proprio il capoluogo ligure ieri è stato teatro di un gravissimo incidente nel porto di Pra’, dove un operaio di 41 anni è rimasto schiacciato da un veicolo e ha riportato l’amputazione di entrambe le gambe: tuttora è ricoverato in prognosi riservata e rischia la vita.