Giornata mondiale contro l'omotransfobia: la proposta di legge di PCP è ancora ferma in Commissione

Esattamente un anno fa, il 17 maggio, Giornata internazionale contro la omotransfobia, il gruppo Progetto Civico Progressista depositava una specifica proposta di legge contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

«A distanza di un anno - commentano le Consigliere Erika Guichardaz e Chiara Minelli -, il testo è ancora fermo in Commissione! Ad oggi si è proceduto soltanto alla nomina del relatore e alle audizioni, peraltro incomplete, degli Assessori coinvolti dalle richieste del testo legislativo. Rileviamo con preoccupazione che, in un momento in cui a livello nazionale si assiste ad una messa in discussione dei diritti civili delle persone LGTBQIA+, in Valle d'Aosta il disinteresse della politica di palazzo è pressoché totale.»

«Dopo aver sollecitato varie volte in Commissione di procedere con audizioni e approfondimenti - concludono -, ci aspettavamo una maggiore attenzione da parte del nuovo Presidente della quinta Commissione, considerati i suoi trascorsi di paladino dei diritti della comunità LGTBQIA+, che evidentemente sono più folcloristici che altro. Ci chiediamo oggi se per la prossima Giornata internazionale contro l'omotransfobia la legge valdostana sarà approvata. Non basta sfilare all'AostaPride, occorre un impegno concreto nelle sedi di competenza.»