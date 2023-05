Quale regalo per il 60° compleanno di mia madre?

È facile, nel momento in cui si valuta l'acquisto di un regalo per una mamma che compia i 60 anni, finire per spendere eccessivamente per un dono destinato a rimanere inutilizzato. Eppure, per fare centro è sufficiente tener conto del fatto che a quell'età molte persone tendono ad attribuire un minor valore agli oggetti, privilegiando le emozioni che un regalo potrà garantire.

Un libro o un mazzo di fiori

Una mamma di 60 anni ancora costantemente impegnata a occuparsi della casa, dei figli e dei nipoti, potrebbe desiderare un regalo festa della mamma che riesca a rilassarla, come un buon libro. La lettura, infatti, ha la capacità di rigenerare la mente e lo spirito di chi legge. Non occorre altro che scegliere il genere o l'autore preferito per fare centro. Altrettanto azzeccato sarà un bel mazzo di fiori. In questo caso, è possibile optare per delle rose bianche, oppure indirizzarsi su un'acetosa. Sono i toni purpurei di quest'ultima ad aver reso il fiore un vero simbolo dell'affetto tra genitori e figli. Adatto all'occasione è anche il girasole, Esistono negozi che, su richiesta, creano confezioni speciali, incluse scatole a forma di cuore.

Una cornice digitale o una foto puzzle

Una mamma che ami le foto non farà fatica ad apprezzare una cornice digitale, da mantenere costantemente accesa lungo l'intera giornata o da attivare quando si desidera. Inserendo una chiavetta Usb è possibile cambiare foto, richiamando alla mente nuovi ricordi. Alcune cornici digitali permettono di aggiungere effetti speciali. In vista del 60° compleanno, o in previsione di un regalo festa della mamma, il figlio potrebbe già inserire diverse foto nella chiavetta che lo ritraggano assieme alla madre.

Se l'idea è puntare su un'unica foto, ma molto significativa, perché non comprare una foto puzzle? Sarà divertente mettersi al tavolo e comporre insieme l'immagine, chiacchierando e ricordando il momento in cui è stata scattata.

Una cenetta romantica con la dolce metà

Quanto tempo è trascorso dall'ultima volta che mamma e papà hanno trascorso un momento romantico assieme? Organizzare una cena, scegliendo il ristorante assieme al papà, sarà una vera sorpresa per la festeggiata. Nel caso in cui, in passato, la coppia fosse abituata, terminata la cena, di andare al cinema o a teatro, ripetere l'esperienza sarà ancora più piacevole. Ovviamente, la mamma dovrà essere la vera regina della serata: per tale motivo, sarebbe meglio scegliere un menù che sappia davvero coccolarne il palato.

Una crociera da sogno

Altro regalo ideale, soprattutto per le donne che non hanno mai avuto occasione di concedersi una vacanza rilassante, consiste in una bella crociera sul Mediterraneo. Ad accompagnarla in un'esperienza davvero unica potrà essere il marito, il figlio o la figlia. Insieme si scopriranno località meravigliose prendendo parte a diverse escursioni. E a bordo, oltre a godere di buon cibo, una macchina fotografica permetterà di immortalare paesaggi sorprendenti dall'alba al tramonto. Le foto scattate diverranno poi parte di un album da consultare con nostalgia negli anni a venire.