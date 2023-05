“Un’estate in compagnia”, finanziati quattro progetti

Sono stati quattro i progetti presentati e approvati per il bando “Un’estate in compagnia”, indetto da CSV VDA e Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta, nell’ambito di una co-progettazione con il Dipartimento Politiche sociali dell’Assessorato regionale Sanità, salute e politiche sociali per finanziare la realizzazione di attività educative e ludico-creative per bambini e giovani da svolgersi tra il 19 giugno e il 13 agosto 2023.

“Estate senza ostacoli” è il nome del progetto presentato dall’Oratorio interparrocchiale "San Giocondo" di Sarre e Chesallet, in partenariato con Forme Vitali, Alice VDA ODV, Associazione Micologica Valdostana, Psicologi per i popoli e Sarre2Mila8 per centri estivi che prevedono attività sportive e ricreative per 40 minori in fascia 6-14 anni con vulnerabilità, nell’area di intervento dell’oratorio di Sarre.

L’Associazione Sport per tutti, con AIFA APS, Ecole du sport asd e Lymph Foundation, ha presentato il progetto “Mente e corpo: r-estate insieme in movimento”, per l’inserimento di circa 40 bambini/ragazzi con disabilità o DSA/ADHD in centri estivi in Alta Valle ed il supporto allo studio.

La Petite Ferme du Bonheur e Tutti Uniti per Ylenia hanno ripresentato “…Macheestate!!... L’estate per tutti 2023”, un centro estivo di otto settimane presso La Petite Ferme du Bonheur di Doues per 48 bambini/ragazzi con disabilità grave o gravissima, con educatori in rapporto di uno a uno, e la possibilità di accogliere 8 ragazzi ucraini a settimana.

Il Campus Créatif di Terra Terra e Montagna Sarvadza prevede 18 attività ludico-ricreative in Valle d’Aosta per circa 20 ragazzi in difficoltà di 10-14 anni.