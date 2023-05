La Lega in piazza per riaffermare i valori della famiglia

«Nel fine settimana la Lega torna fra la gente. La gazebata sarà l’occasione perriaffermare i nostri valori in tema di famiglia e società, per parlare dei problemi dellanostra Regione e raccogliere gli input dei nostri cittadini». Con queste parole ilSegretario della Lega Vallée d’Aoste Marialice Boldi annuncia la gazebata che sisvolgerà il prossimo fine settimana.

L’appuntamento è per sabato 13 maggio a Saint-Vincent, in piazza Cavalieri diVittorio Veneto dalle 9.30 alle 13, e domenica 14 maggio a Courmayeur, in piazzaBrocherel dalle 9.30 alle 12.30.

«La gazebata - spiega il Segretario Boldi - sarà anche l’occasione per rinnovare latessera e ricevere informazioni in merito al sostegno del 2 per mille in favore dellaLega».