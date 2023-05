Costituzione elenchi aggiuntivi prima fascia graduatorie regionali supplenze al personale docente

L’Assessorato dei Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali-Sovraintendenza agli studi della Valle d’Aosta comunica l’avvio della costituzione degli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle graduatorie regionali per le supplenze (GRS) e alle corrispondenti graduatorie di istituto di seconda fascia, per il conferimento delle supplenze al personale docente dell’anno scolastico 2023/2024 in attuazione dell’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 112 del 6 maggio 2022 e del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito 17 marzo 2023, n. 51.

I requisiti per la costituzione degli elenchi aggiuntivi da parte degli aspiranti sono il conseguimento del titolo di abilitazione all’insegnamento e/o il titolo di specializzazione per il sostegno entro il 27 aprile 2023 (termine di scadenza previsto a livello nazionale) e, alla stessa data, il possesso del requisito di piena conoscenza della lingua francese prescritto per l’accesso all’insegnamento nelle istituzioni scolastiche regionali.

Coloro che hanno conseguito o conseguiranno il titolo di abilitazione e/o di specializzazione successivamente alla data del 27 aprile 2023 ed entro il 30 giugno 2023 si iscriveranno con riserva, fermo restando il possesso, alla data del 27 aprile 2023, del requisito di piena conoscenza della lingua francese prescritto per l’accesso all’insegnamento nelle istituzioni scolastiche regionali.

La domanda di iscrizione può essere presentata esclusivamente online attraverso l’apposita piattaforma collegandosi al sito istituzionale della Sovraintendenza agli studi www.scuole.vda.it – sezione Docenti – Graduatorie Regionali Supplenze (GRS) – Elenchi aggiuntivi alla I fascia a.s. 2023/2024 - Istanza online elenchi aggiuntivi (abilitati/specializzati) selezionando “ACCESSO ISTANZA ONLINE”.

La piattaforma è anche raggiungibile dall’Home Page del sito istituzionale della Regione www.regione.vda.it selezionando l’evidenza Graduatorie Regionali Supplenze (GRS).