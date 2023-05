Accordo Integrativo Regionale con i pediatri di libera scelta per il ricongiungimento dei giovani assistiti in ambito familiare

"Con questo provvedimento, di fatto, evidenzia l’Assessore Carlo Marzi - rendiamo possibile il ricongiungimento dei giovani assistiti in famiglia, consentendo di poter scegliere un pediatra già conosciuto, in quanto coinvolto professionalmente nel contesto familiare”.

La priorità rimane quella di continuare a garantire, in Valle d’Aosta, la libera scelta del servizio per tutti i giovani sino all’età di 14 anni. L’Accordo, sottoscritto dall’Assessorato, dall’Azienda USL e dai sindacati di categoria, autorizza i medici pediatri di libera scelta che avevano già dato la loro disponibilità, e che svolgono la loro attività in forma associativa, ad aumentare il loro massimale a 1.300 scelte e ad acquisire come assistiti i bambini in età pediatrica (da 0 a 14 anni), appartenenti a nuclei familiari nell’ambito dei quali lo stesso pediatra ha già in cura un altro soggetto in età pediatrica.

In particolare, l’AUSL rammenta: che per la scelta del pediatra le famiglie possono procedere via e-mail all’ufficio del proprio Distretto di competenza allegando i documenti necessari (scaricabili dal sito aziendale, www.ausl.vda.it ).

Gli indirizzi email sono: Distretto 1 (Morgex- St-Pierre): uapmorgex@ausl.vda.it; Distretto 2 (Aosta): sceltarevocadistretto2@ausl.<wbr></wbr>vda.it .

È anche possibile presentarsi allo sportello di scelta e revoca, muniti di eventuale delega, e previa prenotazione, da effettuare: tramite CUP telefonico al numero 0165 548387, dalle ore 08:00 alle ore 16:30, dal lunedì al venerdì; presso gli sportelli CUP di V.le Ginevra e del Beauregard, dalle ore 07:40 alle ore 15:30, dal lunedì al venerdì; presso lo sportello CUP del Poliambulatorio di Morgex (Viale del Convento, 5) dalle ore 08 alle ore 14, dal lunedì al venerdì; presso lo sportello CUP del consultorio di Saint-Pierre dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 13.