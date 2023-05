Cosa sono i diamanti etici?

Il diamante è la pietra preziosa per eccellenza. Nell’ultimo periodo, si sente parlare sempre più spesso di diamanti etici. Cosa sono? Dove è possibile trovarli? Scopriamo assieme le risposte a queste domande nelle prossime righe dell’articolo.

La storia dei diamanti etici

Per raccontare la storia dei diamanti etici dobbiamo fare un piccolo passo indietro ai decenni scorsi. Nel periodo che, idealmente, può essere compreso tra gli anni ‘70 e gli anni ‘90, nelle gioiellerie di tutto il mondo si potevano trovare soprattutto diamanti provenienti da Paesi in guerra o caratterizzati dalla presenza di gruppi di terroristi che, proprio attraverso il commercio di pietre preziose, finanziavano l’acquisto di armi.

Il report “A Rough Trade”

Il mondo ha iniziato ad aprire gli occhi sui diamanti insanguinati nel 1998 grazie alla pubblicazione, ad opera della ONG britannica Global Witness, del report A Rough Trade. L’effetto fu immediato: bastarono infatti pochi mesi perché l’ONU, tramite una risoluzione specifica, sancisse l’embargo dei diamanti provenienti dall’Angola.

Un altro report, questa volta dedicato alla Sierra Leone e intitolato The Heart of the Matter, è stato pubblicato nel 2000, anno in cui è cominciata l’elaborazione del Kimberley Process Certification Scheme, uno standard internazionale, approvato dall’ONU, che è ancora oggi il principale punto di riferimento quando si discute di diamanti etici.

Lanciato nel 2003, coinvolge 82 Paesi - l’Unione Europea viene considerata come una singola entità statale - ed è a partecipazione volontaria. I Paesi che chiedono di entrarvi devono ovviamente implementare la loro legislazione in modo da contrastare in tutti i modi il commercio dei diamanti di conflitto.

Un’altra caratteristica importante riguarda il fatto che realtà rappresentanti dell’industria estrattiva - per esempio il World Diamond Council, associazione creata nel 2000 con lo scopo di tutelare l’integrità dei diamanti naturali e l’efficienza della loro catena di distribuzione - possono partecipare, ma solamente in veste di osservatori.

Uno standard superato

Parlare di diamanti etici vuol dire porre l’accento sul fatto che, a detta di molte voci autorevoli, il Kimberley Process sarebbe uno standard superato. Come mai? Per diversi motivi. Innanzitutto, perché non tiene conto dell’impatto sull’ambiente della filiera dei diamanti. Un altro aspetto da non dimenticare riguarda il fatto che vengono classificati come diamanti non etici unicamente quelli che finanziano le operazioni di guerriglia di gruppi ribelli. Non si prende in alcun modo in considerazione l’approccio dei governi in carica, così come quello dei privati. La definizione è ancorata quindi a un’immagine di conflitto profondamente novecentesca.

Una pecca che, secondo gli esperti, è ancora più consistente riguarda il suo essere applicato solo ai diamanti grezzi. Le gemme lavorate, a prescindere dalla loro provenienza, possono circolare liberamente.

Il Kimberley Process ha avuto il merito di aver squarciato ufficialmente il velo di Maya relativamente a una tematica fondamentale per la sostenibilità ambientale e sociale. Non tiene però conto del fatto che, in pochi decenni, il mondo è cambiato tantissimo e che sono emerse nuove emergenze, come per esempio quella ambientale, impossibili da ignorare.

L’attesa è quindi per implementazioni che tengano conto dell’etica nelle politiche di lavoro dei minatori e che, per esempio, sanzionino i Paesi in cui il business dei diamanti è legato a violenze sistematiche e stupri.

Dove trovare i diamanti etici

A questo punto, è naturale chiedersi dove sia possibile, al giorno d’oggi, trovare diamanti etici. In qualsiasi gioielleria di prestigio, attenta alle materie prime utilizzate per le varie creazioni. Si possono acquistare online? Assolutamente sì! Torinogioielli.com è una gioielleria Torino particolarmente rinomata che, in questi anni, ha dato un grande boost al suo business grazie all’e-commerce.

Gli utenti possono acquistare anelli di fidanzamento, fedine, bracciali tennis e altri preziosi straordinari e personalizzare le creazioni, nonché usufruire della consulenza degli esperti in negozio. Tutti i diamanti proposti sono ovviamente etici e dotati di apposito certificato.