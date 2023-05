Il dialogo con il Governo sia permanente per sostenere la sfida alla ripartenza

Vogliamo un dialogo permanente, strutturato, per essere in grado di sostenere insieme la sfida della ripartenza del paese”. E’ la richiesta rivolta al Governo che giunge dal segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, parlando a margine della manifestazione a Bologna.

La mobilitazione andrà avanti fino a fine maggio. dopo Bologna sabato prossimo saremo a Milano e il 20 a Napoli. Aspettiamo che il governo ci dia un segnale forte per un dialogo e confronto che non può essere una tantum. Un albero non fa una foresta e non ci accontentiamo dell’incontro del 30 aprile scorso.

Il governo deve confrontarsi con noi attraverso il dialogo sociale per sostenere crescita e sviluppo, qualità e stabilità del lavoro, per contrastare alle tante diseguaglianze di genere, generazionali, geografiche, territoriali.