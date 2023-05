Determinare il valore di un Rolex usato non è una cosa così facile non solo perché parliamo di uno degli orologi più famosi del mondo ma perché c'è bisogno di fare dei controlli accurati, pragmatici e molto professionali.

Infatti la cosa che dobbiamo tenere presente, quando ci riferiamo al Rolex usato, è che non si può non controllare l'anno di produzione perché sarà proprio questo dettaglio a fare la differenza e a determinare il valore del bene e del male del Rolex in questione.

Diciamo subito che i Rolex più datati possono valere cifre molto alte però dipenderà ovviamente in che condizioni In quale stato sono: ovviamente molto sarà legato anche al modello perché potrebbe essere in acciaio o in oro o entrambe le cose.

Quindi come possiamo vedere un Rolex usato e il suo valore rappresentano un argomento complesso perché ci sono molte varianti e molte stime differenti che si possono fare: però di sicuro la prima cosa che dovrà fare l'acquirente sarà una perizia per accettare che si sta trovando di fronte a un orologio autentico.

Infatti forse non tutti sanno che il Rolex è uno degli orologi più imitati e ci sono imitazioni che sembrano veramente molto credibili e che possono mettere in difficoltà soprattutto le persone che non sono esperte e che potrebbero facilmente farsi truffare.

Ecco perché in questi casi bisogna fare che ci controlli di accertarsi di avere davanti un orologio vero. Inoltre ricordiamo che nel momento in cui vogliamo vendere un Rolex usato dovremo fornire delle garanzie sotto questo punto di vista nel senso che dovremmo avere con noi teoricamente il certificato con la data, il numero di serie e il numero di produzione.

Queste sono tutte cose che saranno una garanzia per le persone che acquistano e saranno cose utili nei casi in cui si voglia vendere l'orologio a collezionisti o privati. Anche se comunque conviene sempre puntare sui servizi di compravendita ufficiali dei Rolex usati.

Di sicuro un punto aggiuntivo che determinerà il valore Maggiore dell'orologio e il suo stato perché se non ci sono graffi sul vetro, e non ci sono segni eccessivi sul polsino, ci sarà un maggior valore.

Perché avere un Rolex usato significa fare un investimento

Le persone che decidono di acquistare un Rolex usato non è detto che si rendano conto che stanno facendo potenzialmente un investimento. Oltre al fatto che hanno il piacere di avere al polso uno degli accessori più apprezzati al mondo nonché pregiati specialmente se parliamo di quei modelli che hanno la cassa e il cinturino in oro.

Sarà molto difficile che un Rolex usato perda il suo valore dopo qualche anno perché di solito si riesce a recuperare l'investimento proprio col fatto che si può rivalutare il modello: di conseguenza possiamo dire che l'unico modo per perdere i soldi con un tipo di orologio del genere è quello di comprarlo nuovo e rivenderlo solo dopo pochi mesi.

In questi casi infatti si manterrà il valore dell'orologio ma si perderà la somma pagata spesa per l'iva.