Rolex Datejust: come funziona

Ci sono delle attività inserite dentro la compravendita di orologi che possono farci una valutazione precisa Rolex Datejust e cioè dirci quale è il prezzo ed è una cosa che può essere per noi molto valida perché abbiamo bisogno di sapere la cifra sulla quale possiamo contare se decidiamo di vendere questo tipo di orologio che abbiamo.

Avere a che fare con un servizio di compravendita è molto importante perché altrimenti il rischio è quello che è se non siamo esperti finiremo nelle mani di speculatori che vogliono approfittare della nostra buona fede: ed ecco perché se decidiamo di operare nell'acquisto o nella vendita di orologi di lusso a marchio Rolex non dobbiamo essere superficiali perché rischiamo di perdere un sacco di soldi.

Non dimentichiamo che Rolex è l'azienda più importante per quanto riguarda il settore e quindi parliamo di una transazione che,soprattutto quando si tratta di un modello di secondo polso e di qualità, può arrivare anche a decine di migliaia di euro.

Questa è una cosa che può essere molto stimolante ma anche molto pericolosa se non ci affidiamo a professionisti veramente esperti che fanno parte di servizi di compravendita da Rolex certificati e affidabili.

In genere questo tipo di aziende si occupano di vendere vendere o acquistare orologi di secondo polso:questa è una cosa molto utile sia per quelli collezionisti che vogliono implementare la loro collezione Rolex e cioè per chi vuole vendere il suo Rolex per monetizzare perché magari ha bisogno di liquidità, o perché vuole comprare un altro che gli piace di più Sempre tra i modelli Rolex.

Ovviamente quando l'azienda ci farà la valutazione dell'orologio vorrà capire se è originale oppure no perché anche i clienti a volte possono truffare. Quindi bisogna controllare per accertarsi di questo ci chiederanno la scatola e la garanzia dell'orologio così tutto si potrà concludere nel modo più rapido possibile.

Chiaramente il guadagno che possiamo fare cedendo il nostro orologio Rolex dipenderà dalle sue condizioni e anche dal fatto che appunto è in garanzia oppure no

Come verrà in questo caso decida la cifra di acquisto dell'orologio

Difficile rispondere a questa domanda anche perché ogni azienda ha una sua filosofia e comunque le variabili sono tante: però possiamo dire che quando si tratta di fare una valutazione di un orologio si ha a che fare con fattori che sono eterogenei partendo dal fatto che comunque parliamo di un marchio e cioè Rolex e quindi di un pezzo che molti ricercano sul mercato del collezionismo.

Questo vuol dire che se in quel momento prima decidiamo di cedere il nostro modello Rolex quest'ultimo è molto richiesto sul mercato dai collezionisti sicuramente guadagneremo di più rispetto a un modello che in quel momento non viene così tanto calcolato.

Poi dipenderà molto anche dalle condizioni nelle quali versa l'orologio perché è chiaro che se ci sono graffi o ci sono guasti il valore si abbasserà notevolmente ma al contrario ce l'abbiamo tenuto bene guadagneremo un bel po' di soldi.