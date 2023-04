Diffamazione: l’Ordine in audizione alla Commissione Giustizia del Senato

Multe eccessive, rettifica non punitiva, luogo del processo, garanzie per i freelance, questi i principali punti affrontati dal presidente dell’Ordine Carlo Bartoli nel corso dell’audizione in Commissione Giustizia al Senato in merito alle proposte di riforma della legge sulla diffamazione a mezzo stampa svoltasi mercoledì 26 aprile.

Nel suo intervento il presidente ha rimarcato come l’entità delle sanzioni previste da alcuni progetti di riforma sia eccessiva e influisca negativamente sul lavoro dei giornalisti. Bartoli ha anche sottolineato la necessità che la rettifica sia uno strumento di conoscenza dei fatti e quindi non abbia una funzione “punitiva”. Vi è poi il tema della competenza territoriale. Non può essere spostata, come alcuni propongono, nel luogo di residenza della parte offesa, in quanto si corre il rischio di costringere al “turismo giudiziario” chi viene coinvolto nel procedimento. I freelance – inoltre – costituiscono l’anello debolissimo di tutta la catena ed occorrono misure mitigatrici nei loro confronti.

Il presidente Bartoli ha quindi rivolto una raccomandazione ai senatori per fare in modo che non si creino ulteriori incentivi a stare fuori dall’Ordine, operando nel web – senza regole, senza certificazione né registrazione – per sfuggire a norme che rischiano di penalizzare soprattutto chi è in regola e non chi fa pirateria.