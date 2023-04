Torna, ma in grande, Maison&Loisir

"Ripartiamo e torniamo a divertirci! Sono queste le parole che tutti gli espositori ci hanno ripetuto quando abbiamo iniziato a progettare la nona edizione di Maison&loisir. Ed è stato proprio il loro entusiasmo a trasformarsi nell’energia che ci ha spinto a organizzare il salone dell’abitare tre anni dopo lo stop causato dalla pandemia”.

Così Diego Peraga (nella foto), ideatore dell’evento, ha aperto la conferenza stampa di presentazione della nona edizione di Maison&loisir, il salone dell’abitare in programma dal 28 aprile al 1° maggio 2023 all’Espace Aosta.

“Dopo tre anni di silenzio, - spiega Diego Peraga, ideatore di Maison&loisir – ripartiamo e torniamo a divertirci. Sarà un’edizione ricca e sorprendente nel corso della quale andremo a proporre delle soluzioni innovative per gli amanti dell’abitare inteso come un ecosistema sostenibile e integrato, dove il bello, il comfort e il risparmio costituiranno soluzioni su misura, comode e intelligenti”.

In particolare, nei quattro giorni di fiera, gli ottomila metri quadrati del salone dell’abitare ospiteranno oltre 200 espositori, più di 150 eventi, un’area sposi, il salone del gusto e un ristorante Gourmet, senza dimenticare uno spazio gioco dedicato ai bambini e un’area dedicata ai libri e agli scrittori.

“A livello nazionale le fiere rappresentano un anello di congiunzione insostituibile tra l’economia e il nostro sistema produttivo – ha dichiarato il presidente della regione Renzo Testolin -. operando infatti da rilevante effetto moltiplicatore. La risposta che ha dato M&l, con i suoi numeri, deve, pertanto, farci riflettere ed è per tale ragione che insieme alla Chambre e a tutti gli enti coinvolti a vario titolo in questi eventi, stiamo condividendo modalità operative che ci permetteranno di valorizzare tutte le imprese del territorio, favorendo anche un interessante processo di apertura verso i mercati esteri, anche partecipando a fiere ed eventi”.

“Sfidare un nuovo mercato e una nuova situazione dopo il Covid è un importante segnale di vitalità che il tessuto imprenditoriale valdostano vuole dimostrare. Appuntamenti come questo – ha commentato l’assessore allo sviluppo economico Luigi Bertschy –, resi possibili da imprenditori che hanno il coraggio di rischiare, permettono di valorizzare la qualità e l’identità del nostro territorio e possono contribuire a rafforzare l’immagine della nostra regione come nicchia delle eccellenze. In tal senso stiamo lavorando per prevedere degli strumenti che ci consentano di consolidare e far crescere eventi fieristici, potenziando parallelamente, insieme alla Chambre, opportunità strategiche per internazionalizzare verso nuovi mercati le nostre aziende con i nostri prodotti, i nostri marchi e il nostro territorio”.

“Maison&loisir – ha aggiunto l’assessore al Turismo Giulio Grosjacques – rappresenta un appuntamento fieristico di richiamo sul nostro territorio ed essere presenti con uno stand dell’Assessorato al Turismo, Sport e Commercio ci offrirà l’opportunità di comunicare e promuovere i prodotti turistici della Valle d’Aosta per l’estate 2023 ai visitatori che raggiungeranno la nostra regione dai mercati di prossimità, quali il Piemonte, la Lombardia, la Francia e la Svizzera. Quest’anno è stata riconosciuto alla Valle d’Aosta lo status di regione Europea dello Sport ed intendiamo pertanto porre in evidenza i grandi eventi sportivi e lo sport in tutte le sue declinazioni. La Speed opening Matterhorn Cervino di Coppa del Mondi di Sci alpino, La World Cup di Snowboardcross, Il Tor des Géants sono solo alcuni delle competizioni internazionali che la Regione Autonoma Valle d’Aosta sostiene insieme alle innumerevoli attività sportive che vengono svolte sul nostro territorio a conferma che la Valle d’Aosta è una destinazione d’eccellenza per praticare gli sport ad ogni livello. Essere presenti a Maison & Loisirs ci offre inoltre l’opportunità di vivere l’evento direttamente e di operare delle serie riflessioni per tornare a rilanciare il settore fieristico e congressuale valdostano che in passato ha portato la nostra regione ad essere un polo di interesse di assoluto livello”.

“E’ con grande soddisfazione – ha concluso Henri Calza, amministratore di VdA Structure – che abbiamo accolto la richiesta di Diego Peraga di tornare ad organizzare Maison&loisir nei nostri spazi dopo tre anni di stop. L’ormai storica sinergia che abbiamo messo in campo con Projexpo ci consente infatti di valorizzare la nostra area e, soprattutto le aziende che ospitiamo, che avranno un’opportunità unica di farsi conoscere e far conoscere i propri prodotti agli espositori e alle migliaia di visitatori attesi. È per tale ragione che cercheremo sin da subito di impostare un ragionamento per supportare lo sviluppo futuro di tale iniziativa”.

Il Percorso

Area esterna

Entrando più nello specifico del programma fieristico, il percorso studiato quest’anno riprende un po’ l’idea dell’abitazione: si parte dall’area esterna dove, dopo essere virtualmente atterrati all’aeroporto di Saint-Christophe con le esperienze di volo proposte dall’Aeroclub valle d’Aosta, oltre alle soluzioni dedicate al verde, agli amici a quattro zampe, alle costruzioni e alle soluzioni sostenibili, si potranno ammirare le auto a basso consumo, ibride ed elettriche.

Ingresso

All’ingresso dedicato all’accoglienza e all’area istituzionale che metterà in mostra le bellezze della nostra regione e offrirà la possibilità di conoscere gli strumenti normative a disposizione dei residenti per sostenere economicamente gli interventi per efficientare appartamenti e edifici, i visitatori incontreranno l’ospite d’onore, Gaia che, grazie all’intelligenza artificiale, risponderà a tutte le domande di pubblico ed espositori.

Prima di addentrarsi nel cuore della fiera, sarà possibile apprezzare gli elaborati del concorso scuole, richiedere una consulenza agli esperti del settore e far giocare i bimbi nell’area a loro riservata.

Area espositiva

Da questo punto inizia il percorso tra gli oltre 200 stand, lungo il quale artigiani del mobile e dell’arredo, esperti di salute e wellness, tecnici e consulenti, impiantisti e decoratori saranno a disposizione per aiutare i visitatori a trovare la giusta soluzione per il proprio bisogno.

Area Sposi

A metà percorso, per le signore e per chi sta progettando un matrimonio da sogno saranno a disposizione esperti e professionisti che proporranno le ultime novità in tema di abiti, acconciature, estetica e indimenticabili mete per la luna di miele.

Pausa caffè

Chi invece vorrà riposarsi un momento o approfondire in tranquillità le suggestioni raccolte durante il percorso, la caffetteria Barlume rappresenterà un indispensabile punto di sosta.

Benessere, metaverso e droni

Finita la pausa, il cammino potrà riprendere snodandosi tra soluzioni di arredo, efficientamento energetico e finiture naturali. Al termine, i visitatori potranno approfittare, su prenotazione, dell’area benessere dove le allieve del corso estetisti e acconciatori di Progetto formazione accoglieranno il pubblico con massaggi e trattamenti per la cura e il benessere del corpo.

Sempre in quest’area, i più curiosi, invece, potranno provare ad arredare la casa utilizzando la realtà virtuale del metaverso.

Il Salone del Gusto

E prima di entrare in quella che potremmo definire la dispensa della casa, ossia nell’area del salone del gusto, dove saranno in scena le prelibatezze enogastronomiche italiane, gli amanti della lettura e della saggistica potranno rilassarsi in una saletta dedicata alla scoperta dei libri e all’incontro con gli scrittori.

Pizza, hamburger e Ristorante gourmet

Per concludere, i visitatori potranno apprezzare la cucina di M&l che sfornerà piatti per tutti i gusti: dalla pizza agli hamburger, fino al bar e al ristorante Gourmet.

Gli eventi

Ovviamente non poteva mancare il salotto rappresentato dalla sala eventi dove, oltre agli appuntamenti tecnici e alle conferenze del mattino e del pomeriggio, la sera alle 21 il pubblico potrà ammirare il 28 aprile il tributo musicale a Lucio Battisti, il 29 aprile Michele Tomatis con il Grand Musical Hotel e il 30 aprile Paolo Migone in “Completamente spettinato”.

Infine, per tutti gli amanti degli sport invernali alle ore 18 domenica 30 aprile avrà luogo la presentazione ufficiale della La Speed opening Matterhorn Cervino di Coppa del Mondi di Sci alpino.

Info utili