SALUTE DELLA DONNA (H)-OPEN WEEK 17-22 APRILE 2023

Dal 17 al 22 aprile, in occasione dell’ottava edizione della Settimana della Salute al femminile organizzata dall’Osservatorio nazionale per la salute della donna (Onda), l’Usl organizza due appuntamenti gratuiti per visite e consulenze presso il Poliambulatorio di Aosta in via Guido Rey 3.

Mercoledì 19 aprile dalle ore 08:30 alle 13:30 la dott.ssa Antonella Usai (responsabile della SS Chirurgia bariatrica e laparoscopia avanzata) riceverà all’ambulatorio n.16 proponendo visite chirurgiche dell’obesità.

Venerdì 21 aprile dalle ore 08:30 alle 14:00 il dottor Maurizio Roveroni (della SC Chirurgia Generale) riceverà nell’ambulatorio n.9 per visite proctologiche e del pavimento pelvico.

Per gli appuntamenti è necessaria la prenotazione allo 0165 543285 dal lunedì al giovedì dalle ore 08:00 alle ore 15:00.

Fondazione Onda organizza l’(H)Open Week intorno alla data del 22 aprile, Giornata nazionale per la Salute della Donna, con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile. L’Ospedale “Parini” e il presidio Beauregard di Aosta fanno parte dei 354 Ospedali Bollini Rosa sul territorio nazionale.

I Bollini Rosa sono un riconoscimento che Fondazione Onda attribuisce dal 2007 agli ospedali che erogano servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili. L’ospedale valdostano fa parte dal 2012 di questo network che sostiene un approccio “di genere” anche nella definizione e nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini.