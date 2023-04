Ci sono molte persone sia single che famiglie che quando devono prendere in affitto una casa o quando devono comprarla. Siccome nella maggioranza di medie e grandi città i prezzi ormai sono le stelle e tutti lo sappiamo, optano per quelle case non arredate magari poi portandoci i loro mobili che annullano nella vecchia casa o comunque comprandone anche di nuovi o al mercatino e per esempio potrebbero optare per comprare un armadio in cartongesso o anche più di uno e potrebbero preferire di questi tipi di armadi ad altri, e questo per vari motivi come vedremo nello specifico all'interno di questo articolo.

Uno dei vantaggi di comprare un armadio in cartongesso e in generale di comprare tanti tipi di oggetti in cartongesso e quello che si tratta di una soluzione low cost e magari ce ne siamo resi conto andando da qualche fratello che ne ha uno in casa e ci ha spiegato quanto l'ha pagato e quanto può essere comodo e quest'ultima cosa la vedremo più avanti.

Quando ci si ritrova a dover prendere in considerazione una cosa nuova è chiaro che non basta andare a parlare con persone che già hanno in questo caso un armadio in cartongesso, ma bisogna avere più informazioni precise per capire per quanto riguarda i possibili vantaggi, ma anche per capire per quanto riguarda i possibili svantaggi di questa soluzione.

Poi invece ci sono persone che conoscono bene il cartongesso perché magari nella casa dove stavano prima o nel loro ufficio bi sono delle pareti divisorie che è un altro degli utilizzi più comuni del cartongesso e ad esempio sanno benissimo, che un altro vantaggio del cartongesso per quanto riguarda il livello di sicurezza è che è un materiale che difficilmente rischia di incendiarsi e questo è un altro grande vantaggio a differenza di altri mobili in legno che se c'è un principio di incendio in casa lo fanno propagare.

E sono persone che se conoscono il cartongesso sanno che non è difficile da posare e da installare o da rimuovere nel caso si cambiasse idea a differenza di altri mobili.

Non ci costa nulla a prendere delle informazioni per quanto riguarda l'acquisto di un armadio in cartongesso

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte in ogni caso intanto possiamo andare a prendere delle informazioni o andando a parlare con le varie imprese nel settore per quanto riguarda l'acquisto di un armadio in cartongesso, e questo non ci costa nulla.

Di sicuro quando parleremo con le varie imprese che li vendono e le vanno ad installare ci diranno che un grande vantaggio è che se in casa abbiamo poco spazio perché magari viviamo in un monolocale o in un bilocale questi armadi sono in cartongesso sono perfetti perché prendono davvero poco spazio.

E tra l'altro lo possiamo fare personalizzare con un colore che ci piace o addirittura farlo foderare con la carta da parati e quando inviteremo gli addetti dell’ impresa che abbiamo scelto per un sopralluogo gli spiegheremo quello di cui abbiamo bisogno.