Alpinisti in difficoltà a Gressoney, intervento del Soccorso Alpino Valdostano

Il Soccorso Alpino Valdostano è intervenuto nella tarda serata di ieri per il recupero di 4 scialpinisti in difficoltà nella zona di indren (Gressoney). I quattro non erano più in grado di raggiungere i rifugi della zona e non erano raggiungibili telefonicamente.

L'allarme è stato dato dal compagno degli sci alpinisti che si trovava già al rifugio Gnifetti e li attendeva intorno alle 19:30, non vedendoli arrivare. Il primo contatto è avvenuto con i soccorritori poco dopo le 21:30 e dopo averli localizzati una squadra via terra si è mossa per raggiungerli. I soccorritori sono stati portati in quota dai mezzi della Monterosa Ski ed hanno proseguito con tecnica scialpinistica. Una volta raggiunti i quattro sono stati accompagnati a valle. L'intervento si è concluso poco dopo la mezzanotte.

I quattro non hanno avuto bisogno di intervento sanitario.

Alle ore 22.30 di ieri sera alla centrale unica del soccorso è arrivata una richiesta di soccorso dal rifugio Crêtes Sèches à quota 2370 per un alpinista colto da malore.

La centrale unica del soccorso ha coordinato l'intervento decidendo per l' attivazione di Air Zermatt. Nel rifugio era presente un tecnico del Soccorso Alpino Valdostano che ha prestato i primi soccorsi. Le condizioni meteo avverse hanno però impedito l'avvicinamento dell'elicottero e così il tecnico SAV e alcuni maestri di sci e la gestrice del rifugio sono scesi via terra con l'alpinista mentre personale 118 si è recato a Bionaz per ricevere il paziente e portarlo in Pronto soccorso con ambulanza. Intorno alle 00.30 il paziente è stato preso in carico dal Pronto soccorso.