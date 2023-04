IM Academy mette in contatto studenti ed educatori online e di persone

Quando Christopher Terry ha fondato IM Academy nel 2013, l'obiettivo era quello di "portare Wall Street a Main Street", fornendo agli studenti un'alternativa online alla formazione finanziaria tradizionale.

Nel decennio successivo, IM Academy è cresciuta e ha continuato a offrire agli studenti una varietà di opzioni di apprendimento online su argomenti che vanno dal mercato dei cambi (forex), delle azioni e dei futures e delle valute digitali all'e-commerce e al social media branding. IM Academy ha anche intensificato gli sforzi per mettere in contatto educatori, studenti e imprenditori indipendenti attraverso eventi di persona, basandosi sulla missione di fornire mentorship e promuovere opportunità di networking per i suoi crescenti membri internazionali.

Nel 2022, IM Academy ha colto l'opportunità di soddisfare la domanda di opportunità di persona dopo che le restrizioni pandemiche sui viaggi e sugli eventi sono state revocate in tutto il mondo. Oltre a ospitare diversi eventi IM Beyond per le persone coinvolte nell'Accademia, Christopher Terry ha condotto un tour europeo in cui ha discusso la strategia e le opportunità formative di IM Academy in oltre 12 località del continente, come Spagna, Francia e Italia.

E' stato incredibile partecipare a tutti i diversi eventi di quest'anno: il tour estivo in Europa, gli eventi in Arizona, Zurigo, Dubai (Emirati Arabi Uniti) e Messico. Sono stato letteralmente dappertutto", ha dichiarato Terry in un post su Facebook del gennaio 2023. "Ogni volta che salgo sul palco e guardo la folla, mi sento sempre più stimolato a fare cose più grandi e migliori. Continueremo ad andare avanti, a progredire, a perfezionare le cose e a migliorare in tutte le aree".

Imparare online con IM Academy

IM Academy è una piattaforma educativa online costruita su un modello che integra materiali didattici asincroni, app e market tracker e opportunità di mentorship dal vivo. L'Accademia offre attualmente sette accademie distinte: FRX per i mercati forex, DCX per le valute digitali, ECX per l'e-commerce, TBX per le strategie di scambio intraday scalping basate sul tempo, SFX per i mercati azionari e dei futures, SMX per il social media marketing e MMX per la formazione di mentorship e mindset. I membri possono iscriversi a qualsiasi combinazione di queste accademie e possono combinarle a un prezzo scontato attraverso il pacchetto IMpowered. IM Academy ha anche lanciato TLX, un servizio di viaggi e lifestyle che consente ai membri di accedere a una piattaforma per prenotare hotel e resort a prezzi scontati utilizzando un'interfaccia online, nel 2022.

Queste offerte prevedono combinazioni di video preregistrati, letture su importanti aree di contenuto e strategie relative a vari mercati e opportunità di tutoraggio dal vivo attraverso la funzione GoLive di IM Academy, che consente agli studenti di discutere il materiale che stanno imparando e porre domande sulle strategie di coinvolgimento in un formato di discussione video online dal vivo con gli educatori dell'Academy. Oltre a lanciare diverse nuove accademie e il servizio TLX nel 2022, IM Academy ha lavorato allo sviluppo di una tecnologia proprietaria di market tracking per aiutare gli studenti a studiare una varietà di mercati.

In agosto ha rilasciato IMpulse, un market tracker a cui gli studenti possono accedere tramite laptop o smartphone per analizzare le variabili di mercato. IMpulse distilla oltre 50 variabili in un'unica freccia che indica il momentum del mercato, fornendo una visualizzazione di facile comprensione della forza e della direzione dell'attività di mercato.

Il grafico che mostra questa attività può essere regolato in modo da coprire diversi archi temporali, da quelli intraday a quelli a più¹ lungo termine, ed è accompagnato da un pannello laterale che avvisa gli utenti quando un asset, come una coppia di valute o un token crittografico, ha una tendenza al rialzo o al ribasso in un determinato arco temporale.

Il pannello identifica la direzione delle tendenze di mercato e indica quanto sia forte il momentum al rialzo o al ribasso. L'Accademia include IMpulse in tutte le sue accademie basate sul mercato: FRX, DCX, TBX e SFX. Il tracker può essere utilizzato per analizzare asset e strumenti quali coppie di valute forex, criptovalute come il bitcoin, metalli e materie prime petrolifere e indici come il CAC 40 e lo U.S. Tech 100. Il tracker IMpulse è affiancato da varie app a disposizione degli studenti della IM Academy.

Queste applicazioni illustrano le idee di mercato con i parametri di rischio raccomandati, identificano i punti di svolta del mercato e prevedono movimenti a breve termine e oscillazioni a lungo termine. Alcune delle app dell'Accademia utilizzano la logica dei pattern e concetti matematici come il r-itracciamento di Fibonacci per analizzare i mercati.

Per le accademie che non sono focalizzate sui mercati, ECX, SMX e MMX, viene enfatizzata la mentorship dal vivo, in quanto gli studenti possono discutere argomenti come la creazione e la gestione di un negozio online, il collegamento con i marchi come influencer sui social media su piattaforme come Instagram e TikTok e la coltivazione di una mentalità educativa e strategica produttiva.

Eventi dell'Accademia IM

Per Christopher Terry, le relazioni e la mentorship sono elementi cruciali della formazione e gli eventi di IM Academy sono un mezzo per favorire queste connessioni tra le persone coinvolte nella piattaforma online.

"Ciò che è veramente importante nel nostro lavoro sono le relazioni. Così, così, così importanti, le relazioni. Le relazioni sono la cosa più importante che si possa fare. Quindi, avete un ottimo atteggiamento e siete bravi nelle relazioni. E' l'energia che portate in tavola. L'importante è fare domande", ha detto Terry in un recente video su YouTube.

Agli eventi IM Beyond, i partecipanti possono ascoltare i discorsi dei leader di IM Academy, tra cui Terry, e possono confrontarsi con altri studenti e imprenditori indipendenti che utilizzano la piattaforma online dell'Accademia, concentrandosi su approcci educativi, networking e analisi di mercato.

Nel 2022, IM Academy ha ospitato diversi eventi IM Beyond in tutto il mondo, con incontri a Palm Beach, Florida; Barcellona, Spagna; Phoenix e Glendale, Arizona; e Zurigo. Per il 2023 sono previsti altri eventi, tra cui IM Beyond Rotterdam, nei Paesi Bassi, dal 16 al 19 marzo, IM Elevate Orlando, in Florida, dal 24 al 26 marzo e IM Beyond Mexico City dal 21 al 23 aprile. Mentre IM Academy entra nel suo decimo anno di attività , continua a concentrarsi sulla creazione di nuove offerte e sul raggiungimento di un pubblico internazionale, sia attraverso eventi dal vivo che attraverso una linea di prodotti e servizi educativi online in continua espansione.