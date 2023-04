In questo articolo ci vogliamo occupare di un argomento che è allo stesso tempo delicata importante cioè quello relativo al possibile trattamento della fibrosi cicatriziale con ozonoterapia.

Però per non fare confusione cominciamo con il descrivere questa patologia e cioè la fibrosi cicatriziale che si lega a uno stato nel quale il tessuto cicatriziale si accumula, causando danni a quelli sani che sono vicini adesso.

Questo problema può nascere in una persona per colpa di varie patologie tra le quali spiccano infezioni varie o esposizionI a sostanze nocive o ancora lesioni e infiammazioni croniche.

A questo punto entra in gioco l'ozono terapia e cioè quella terapia che ormai è molto conosciuta come facente parte della medicina alternativa. Essa consiste nello specifico nell'utilizzo dell'ozono che diventerà un agente antinfiammatorio nonché terapeutico.

Non dimentichiamo che quando parliamo di ozono ci riferiamo a un gas molto reattivo e che risulta incolore che di solito è prodotto all'ossigeno utilizzando delle apparecchiature speciali e determinate.

L'ozono terapia ormai da un po' di anni si utilizza per andare a supportare la medicina ufficiale nella cura di varie patologie tra le quali appunto c'è anche la fibrosi cicatriziale. La cosa non deve sembrarci strana semplicemente perché l'ozono possiede delle proprietà molto importanti e cioè quelle antiossidanti, antinfiammatori: ed ecco perché può essere assolutamente benefico quando l'obiettivo è quello di ridurre l'infiammazione causata proprio dalla fibrosi cicatriziale.





Però quando si parla di ozono terapia per curare o comunque per alleviare le infiammazioni collegate alla fibrosi cicatriziale bisogna considerare che la si può utilizzare in diversi modi. Uno tra i più comuni in questo senso è quello relativo a una possibile iniezione di ozono in maniera localizzata e cioè proprio direttamente nel tessuto cicatriziale.

Parliamo di una procedura che può essere molto efficace ma allo stesso tempo molto delicate perché deve essere eseguita dopo un'ecografia che servirà per garantire che l'ozono sarà iniettato nella zona giusta.

Ricordiamo anche che l'ozono verrà iniettato in una dose bassa o elevata. Ma questo lo deciderà la specialista in base alla gravità della patologia in questione





Altri metodi legati all’ ozonoterapia per la fibrosi cicatriziale

Ricordiamo anche che la terapia legata all’ozonoterapia si può usare per quanto riguarda la cura della fibrosi cicatriziale abbinandola ad altri trattamenti, che sono collegati a uso di farmaci e anche a terapie fisiche.

Il contributo dell’ ozonoterapia in questo caso saranno notevole soprattutto perché andrà a migliorare i risultati che già sono stati ottenuti con le terapie che abbiamo appena nominato Oltre al fatto molto importante che potrebbe in alcuni casi ridurre anche i tempi di recupero da questo problema.

Bisogna però rivolgersi solo a uno specialista semplicemente perché questo trattamento legato all'ozono terapia In alcune rare situazioni può provocare degli effetti collaterali quali gonfiore,dolore e bruciore proprio in quella zona nella quale sarà iniettato l'ozono il quale essendo un gas molto reattivo in alcuni casi può essere dannoso Se viene ingerito o inalato nel senso che causerà problemi ai tessuti