La Polizia di Frontiera del Traforo del Monte Bianco arresta autotrasportatore italiano con kg 5,350 di cocaina e denaro contante per 50.000 euro

In data 31 marzo 2023 alle ore 11.30 circa personale dipendente della Polizia di Stato – Sottosezione Polizia di Frontiera del Traforo del Monte Bianco, durante un servizio mirato al contrasto della criminalità transfrontaliera, con l’ausilio di una unità cinofila della Questura di Torino ha proceduto, sulla Piattaforma Sud del Traforo del Monte Bianco, in entrata sul Territorio Nazionale, al controllo di un autoarticolato proveniente dalla Francia e trasportante un carico di fieno.

L’unità cinofila manifestava subito interesse verso la cuccetta ubicata nella parte posteriore della cabina di guida e pertanto venivano effettuati ulteriori controlli a seguito dei quali si rinvenivano, occultati sotto il sedile del guidatore, nr. 5 panetti di sostanza stupefacente di tipo cocaina per un totale di 5,350 Kg e denaro contante. Nello zainetto di proprietà del conducente, un cittadino di nazionalità italiana che lavora come autista per una Società di trasporto merci del Nord Italia veniva rinvenuta poi un’ingente quantità di altro denaro contante in valuta estera.

All’esito degli accertamenti si è quantificato il denaro per un totale di circa 50.000 euro

Il soggetto è stato arrestato con l’accusa di Trasporto internazionale di stupefacenti (art. 73 c.1 DPR. 309/90) ed associato alla casa circondariale di Brissogne (AO) in attesa dell’interrogatorio di convalida. La sostanza stupefacente, il denaro e l’autoarticolato sono stati sequestrati.