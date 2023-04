Ecco il calendario delle rassegne zootecniche

Serie di importanti appuntamenti che conducono alla manifestazione finale, concorso nazionale del libro genealogico che si svolgerà il prossimo primo maggio presso l’Arena Croix-Noire di Aosta.

Alle rassegne partecipano i migliori soggetti di tutti gli allevamenti valdostani che allevano bovine di razza. Razza particolarmente importante per l'utilizzazione dei prati e pascoli della nostra regione e per la produzione di latte destinato alla trasformazione casearia in particolare della Fontina DOP.

Questo il calendario:

Sabato 01 aprile 2023 – Montjovet

Unité des communes Evançon



Lunedì 03 aprile 2023 - Gressan

Unité des communes Mont-Emilius



Giovedì 06 aprile 2023 - Aymavilles

Unité des communes Grand-Paradis



Sabato 15 aprile 2023- Issime

Unité des communes Mont-Rose, Walser



Lunedì 17 aprile 2023 - Ollomont

Unité des communes Grand-Combin



Mercoledì 19 aprile 2023 - Verrayes

Unité des communes Mont-Cervin



Giovedì 20 aprile 2023 – La Salle

Unité des communes Valdigne –Mont Blanc



Lunedì 01 maggio 2023 – Aosta Arena Croix-Noire

XXXV° Concours Reina dou lace



XXX° Concorso Nazionale del libro genealogico delle bovine di razza valdostana



XI° Concorso regionale Razza Camosciata delle Alpi e Saanen

Martedì 09 maggio 2023 Aosta arena Croix-Noire



Mercato Regionale delle bovine di razza Valdostana –

Esposizione delle manze di razza Valdostana per il 10° combat Espace Mont- Blanc e per il 7° confronto interregionale



Venerdì 19 maggio 2023 Pont-Saint-Martin Prato della fiera

Fiera del bestiame di razza Valdostana