Usura, che fare? Se ne è parlato ad Aosta in un incontro dell'Osservatorio regionale antimafia

Si è tenuto nella serata di ieri, lunedì 27 marzo 2023, nella sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale, ad Aosta, il convegno "Usura: che fare?", organizzato dal Consiglio Valle nell'ambito delle attività dell'Osservatorio regionale permanente sulla legalità e sulla criminalità organizzata e di tipo mafioso.

«L'usura è un fenomeno criminoso e sommerso e, proprio per questo, è necessario parlarne - ha evidenziato il Presidente del Consiglio regionale, Alberto Bertin -. Purtroppo chi è vittima di usura spesso non denuncia: per paura, per vergogna, per timore di ritorsioni e per tanti altri motivi. Ne consegue l'isolamento della persona che spesso si trasforma in disperazione. L'iniziativa dell'Osservatorio regionale antimafia voleva mettere in evidenza i mezzi e le soluzioni per combattere l'usura e sottolineare che le Forze dell'ordine lavorano attivamente in questo settore.»

L'incontro, moderato dalla giornalista Cristina Porta, è stato aperto con gli indirizzi di saluto, oltre che del Presidente dell'Osservatorio antimafia, Alberto Bertin, del Questore di Aosta, Carlo Musti e del Comandante del Gruppo Carabinieri di Aosta, Giovanni Cuccurullo.

La conferenza è proseguita con l'intervento del Presidente de La Scialuppa CRT - Onlus, Ernesto Ramojno che ha evidenziato le attività di aiuto rivolte alle persone in temporanea difficoltà. Altro genere di iniziative è invece quello offerto da Linea Libera, illustrato da Giacomo Di Modica: al numero verde 800582727, voluto e creato dall'associazione Libera - contro le mafie, si può rivolgere chi intende segnalare episodi opachi, condotte corruttive o di stampo mafioso tra cui rientra anche l'usura. Non solo una linea di ascolto ma anche un sostegno concreto di accompagnamento alla denuncia.

L'evoluzione storica dell'usura e la conseguente modifica del sistema normativo e delle modalità di azione e intervento delle Forze dell'Ordine sono state affrontate da Tommaso Gioffreda, Comandante del Reparto Operativo del Gruppo Carabinieri di Aosta. Il Colonnello Massimiliano Re, Comandante del Comando territoriale di Aosta della Guardia di Finanza, dopo aver illustrato l'operato della polizia tributaria nel campo dell'usura, ha voluto sottolineare l'importanza della collaborazione dei cittadini e degli operatori economici e commerciali. Le segnalazioni di operazioni sospette, che garantiscono l'anonimato del segnalante, in Valle d'Aosta sono circa 250 all'anno (su un totale di 140 mila sul territorio nazionale) e, alcune di esse, hanno portato all'apertura di indagini molto importanti a tutela del sistema socio-economico locale.