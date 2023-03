In Valle d'Aosta lo sci è per tutte le abilità

L’Assemblea è stata l’occasione per la presentazione ai Sindaci del 50° Giro internazionale della Valle d’Aosta – Mont Blanc, da parte del comitato organizzatore, e per la presentazione del progetto “Lo sci per tutte le abilità”, con l’intervento degli Assessori regionali Giulio Grosjacques e Carlo Marzi.

Tra i provvedimenti oggetto di espressione del parere, l’Assemblea si è espressa positivamente, con osservazioni, sulla proposta di legge n. 94, avente ad oggetto “Promozione e sviluppo delle comunità di energia rinnovabile e dell’autoconsumo collettivo”.

Nell’esprimere la condivisione in merito all’intento della proposta di legge e riconoscendo nelle Comunità Energetiche Rinnovabili un’opportunità per implementare l’energia prodotta da fonti di energia rinnovabili, l’autoconsumo della stessa e i relativi benefici ambientali, l’Assemblea ha evidenziato la richiesta di prevedere adeguato supporto tecnico ed economico agli Enti Locali, affinché possano attivarsi nel promuovere la diffusione delle CER sui propri territori. È stata altresì evidenziata la situazione di oggettiva indeterminatezza che ancora caratterizza il complesso di norme statali in materia di CER, imprescindibili al fine di definire i contenuti di una legge regionale in materia, sottolineando il rischio di incongruenze con le norme statali in via di definizione (nel dettaglio le previsioni di cui agli articoli 6, comma 3, e 7 della proposta di legge).

L’Assemblea si è inoltre confrontata in merito ai temi prioritari per gli Enti Locali valdostani alla luce del recente insediamento del nuovo Governo regionale. È stato quindi approvato un documento da sottoporre all’attenzione della Giunta regionale, contenente le priorità e le esigenze relative alle tematiche di interesse e di competenza degli Enti Locali valdostani.

In merito, il Presidente del CPEL, Alex Micheletto, sottolinea: “In più occasioni, nel corso di recenti Assemblee, è stata condivisa la volontà di valorizzare maggiormente la partecipazione degli Enti Locali al processo decisionale regionale svolgendo, nei limiti di quanto disposto dalla l.r. 54/1998, un ruolo più proattivo e non limitato all’esame dei provvedimenti e alla relativa espressione dei pareri. In un’ottica di collaborazione e condivisione, abbiamo pertanto deliberato di evidenziare al nuovo Governo regionale le esigenze urgenti ed indifferibili per gli Enti Locali valdostani, con l’obiettivo di fornire spunti costruttivi e finalizzati all’individuazione e all’attuazione di sinergie comuni.”

Infine, alla luce delle recenti sentenze del TAR Valle d’Aosta inerenti al rigetto al rilascio di autorizzazioni per la realizzazione di stazioni radio base sul territorio di due Comuni della regione e pur comprendendo le ragioni del pubblico interesse legato alla realizzazione di reti infrastrutturali atte a fornire servizi funzionali alla collettività, i Sindaci hanno espresso forte preoccupazione per l’impossibilità di esercitare appieno la funzione di gestione e tutela del territorio amministrato, avendo, di fatto, una potestà molto marginale nel definire il posizionamento di dispositivi tecnologici che per le loro caratteristiche possono impattare fortemente nel contesto in cui sono inseriti.

In un’ottica di condivisione e con spirito proattivo, l’Assemblea del CPEL ha pertanto deliberato di portare tale tematica all’attenzione della Giunta regionale, dei Parlamentari valdostani e del Presidente dell’ANCI nazionale, con la richiesta di affrontare gli opportuni approfondimenti nelle sedi e nei tavoli competenti, affinché venga compiuto ogni sforzo necessario a garantire alle amministrazioni comunali l’effettiva e concreta titolarità in ordine alle decisioni riguardanti i propri territori.