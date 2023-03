Le Minoranze Linguistiche entrano nella Commissione Vigilanza Rai

“Un importante risultato che denota come la componente delle minoranze linguistiche si stia ritagliando un proprio ruolo di primo piano all'interno anche del Gruppo misto". Il deputato della Valle d’Aosta, Franco Manes commenta così la nomina del deputato altoatesino Dieter Steger nella Commissione di Vigilanza Rai.

Le Minoranze linguistiche siederanno nell'Organo di vigilanza della Rai con un loro rappresentante. Un risultato rilevante ottenuto grazie all'azione messa in atto dal Gruppo Misto della Camera insieme ad altri Gruppi minori.

La presenza della componente delle minoranze linguistiche all’interno della commissione di vigilanza Rai è un atto fondamentale a tutela di un pluralismo politico e culturale. Un pluralismo, come dichiara l'On. Steger, volto a "dare spazio a tutte le realtà territoriali con un occhio di riguardo alle specificità dei territori in cui le minoranze linguistiche assumono un importanza strategica per la salvaguardia degli stessi".

“Sono sicuro che il collega Steger – commenta Manes - affronterà questo impegno con grande determinazione, gli argomenti ed i dossier sono tanti anche per la Valle d'Aosta. Insieme a Steger, risulta prioritario lavorare per affrontare il problema relativo ai limiti della copertura del segnale radio televisivo e trovare una strada affiché si possa garantire una adeguata programmazione televisiva bilingue in maniera concreta con i peuples frères".