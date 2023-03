A CVA l’Alta Onorificenza di Bilancio del Premio Industria Felix

Il Gruppo CVA, una delle più importanti realtà italiane nel settore della green energy, ha ricevuto nella giornata odierna il Premio Industria Felix, un importante riconoscimento che attesta l’affidabilità finanziaria dell’azienda e la competitività sul mercato.

In particolare, CVA è stata tra le 6 aziende della Valle d’Aosta a ricevere l’Alta Onorificenza di Bilancio del Premio Industria Felix, come impresa virtuosa in termini di Affidabilità finanziaria e Crescita Cerved nel Nord Ovest. L’iniziativa, promossa dall’associazione culturale Industria Felix con il contributo di Cerved Rating Agency, primario operatore italiano di rating, è riservata alle eccellenze imprenditoriali del territorio, caratterizzate da performance gestionali di alto livello e da elevata sicurezza in termini economico-finanziari.

Il Premio è stato consegnato oggi al Presidente di CVA Marco Cantamessa, in occasione di un evento svoltosi presso l’Unione Industriali Torino, che ha visto la partecipazione del Presidente dell'Unione Industriali Torino, Giorgio Marsiaj, e dell'Assessore al Lavoro e alla Formazione professionale della Regione Piemonte, Elena Chiorino.

Il Gruppo CVA è stato selezionato da un Comitato Scientifico composto da economisti, imprenditori e manager di elevato standing che, basandosi sui risultati di un algoritmo di bilancio, ha tenuto in considerazione diversi parametri di bilancio e valutato lo stato di solvibilità dell’azienda e la situazione di merito creditizio.

Marco Cantamessa, Presidente di CVA ha commentato: “Siamo orgogliosi di aver ricevuto questo riconoscimento, che premia i nostri risultati di Bilancio e la stabilità economico-finanziaria del Gruppo, confermandoci ancora una volta quale azienda virtuosa della Valle d’Aosta e del Nord-Ovest. Le performance del Gruppo sono un risultato tangibile del nostro impegno quotidiano e la prova della correttezza delle nostre scelte strategiche”.