Stipendi in sanità, scoppia il caso: Valle d’Aosta Futura attacca, l’Usl replica punto su punto

Il terreno dello scontro è quello degli stipendi dei manager della sanità valdostana. La miccia l’ha accesa Valle d’Aosta Futura, che nella nota diffusa il 13 agosto ha accusato la Giunta regionale di aver pensato soltanto ai vertici e non al personale che regge quotidianamente ospedale e territorio.

“Il Direttore generale può arrivare a sfiorare i 190.000 euro, i Direttori sanitario e amministrativo quasi 155.000. E per il resto del personale? Nessun aumento è stato previsto, nonostante il caro vita colpisca tutti indistintamente”, scrive il movimento, che rilancia: “Dove stanno l’equità e la giustizia?”.

La risposta dell’Usl è netta e non lascia spazio a fraintendimenti: “Il tema è mal posto. Qui non si tratta di ingiustizia, ma di mercato del lavoro. La Valle d’Aosta è stata l’unica Regione che per oltre 15 anni non ha adeguato i compensi delle direzioni strategiche, rimanendo la più bassa d’Italia. È evidente che con stipendi così inferiori non si può pensare di attrarre e trattenere dirigenti di qualità”.

Un vero e proprio botta e risposta, che mette in luce due visioni opposte. Da una parte la denuncia politica, che difende infermieri, operatori e medici impegnati nei turni massacranti e chiede giustizia salariale. Dall’altra l’Usl, che ricorda di aver già creato misure specifiche per il resto del personale: “Prima l’indennità temporanea per medici e infermieri, poi le RAR aggiuntive per tutti gli altri lavoratori. Il caro vita non lo abbiamo ignorato, ma i direttori non potevano restare i più sottopagati d’Italia”.

Il nodo, insomma, non è solo retributivo ma di attrattività. “Come si pensa di poter trattenere dei validi direttori se li si paga meno degli altri? Basta guardare i dati: la sproporzione era evidente, lo si può verificare nella sezione trasparenza del nostro sito”, ribattono dall’Usl.

E i dati, effettivamente, parlano chiaro.

COMPENSI DIREZIONI STRATEGICHE

ASL / AUSL Direttore Generale Direttore Amministrativo Direttore Sanitario ASL Città di Torino (DGR Piemonte n.24 – 21.11.24) €154.937 €123.949 €123.949 ASL TO3 (DGR Piemonte n.24 – 21.11.24) €154.937 €123.949 €123.949 ASL TO4 (DGR Piemonte n.24 – 21.11.24) €154.937 €123.949 €123.949 AUSL Valle d’Aosta (fonte sito web Ausl) €136.732 €109.386 €124.469

Tutti i compensi possono essere integrati fino a un massimo del 20% in proporzione al raggiungimento degli obiettivi assegnati e valutati dalla Regione.

La justice salariale, ce n’est pas une équation figée : c’est un équilibre fragile entre reconnaissance et compétitivité. La Vallée d’Aoste est aujourd’hui appelée à démontrer qu’elle peut concilier les deux, sans perdre ni ses soignants ni ses dirigeants.