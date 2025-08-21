Finaosta apre le candidature per Funivie Piccolo San Bernardo

Finaosta S.p.A. ha avviato la procedura per il rinnovo degli organi societari della Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A., una delle società partecipate del gruppo regionale. L’avviso riguarda la designazione di più figure chiave: un Presidente e due Consiglieri del Consiglio di amministrazione, oltre a tre Sindaci effettivi – compreso il Presidente del collegio – e due Sindaci supplenti.

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato a mercoledì 10 settembre 2025 alle ore 12.00. Gli interessati potranno consultare i requisiti richiesti e scaricare la modulistica necessaria nella sezione dedicata alle partecipate sul sito ufficiale di Finaosta, all’indirizzo https://www.finaosta.com/dettaglio-partecipate/candidature-organi-partecipate/.

Con l’apertura dei termini, si rinnova quindi l’attenzione verso una società strategica per il comparto degli impianti a fune e per lo sviluppo turistico del Piccolo San Bernardo, in attesa di conoscere i nomi dei nuovi vertici che guideranno la partecipata nei prossimi anni.