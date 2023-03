Rinnovo organi societari di numerose partecipate

Finaosta SpA, per procedere alla nomina di cariche e organi societari, comunica di aver provveduto oggi, venerdì 24 marzo 2023, all’apertura dei termini per la presentazione delle candidature nelle seguenti Società:



- Aosta Factor SpA: limitatamente alla carica di un Consigliere d’amministrazione di genere femminile;

- Autoporto SpA: limitatamente al Collegio sindacale;

- Siv Srl: Consiglio di amministrazione e Collegio sindacale;

- Sima SpA: limitatamente alla carica di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente;

- Iseco SpA: limitatamente alla carica di un Consigliere d’amministrazione, di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente;

- Cva SpA: limitatamente alla carica di Presidente del Collegio sindacale e/o di un Sindaco supplente;

- Structure Srl: limitatamente alla carica di un Sindaco supplente.



Il termine per la presentazione delle candidature per tutti gli avvisi è stato fissato per venerdì 7 aprile 2023, alle ore 12,00. Per ogni informazione di dettaglio e per il reperimento dei moduli necessari, è possibile consultare la sezione “Avvisi in corso” del menù “Candidature organi partecipate” del sito internet aziendale www.finaosta.com.

Il link diretto per consultare l’avviso pubblicato oggi è il seguente: www.finaosta.com/<wbr></wbr>finaosta/index.php/candidature

<wbr></wbr>.