Stefano Ghidoni confermato presidente Savoir&Faire Vd’A

Le cariche attribuite vedono confermati Stefano Ghidoni presidente, Fulvia Dematteis vicepresidente e Paola Bernazzani segretario-tesoriere. Entrano ex novo nel CD in qualità di consigliere Magali Cantoral, rappresentante degli OSS e Lucrezia Salaris, referente per AP, ADEST e Badanti.

Il nuovo Consiglio non ha perso tempo. Composto da professionisti in ambito assistenziale, psico-pedagogico, giuridico ed amministrativo, è al lavoro per la programmazione di corsi, laboratori, incontri di sostegno psicologico ed iniziative culturali e per il tempo libero.

“Per me è un vero onore” dichiara Stefano Ghidoni “aver ricevuto per la terza volta la fiducia degli associati ai quali rivolgo la dovuta stima e il meritato affetto”. “Il triennio che ci attende” prosegue Ghidoni “si presenta con difficili sfide riguardanti la qualità della vita per le persone più fragili: anziani, malati, disabili. Formazione di base, aggiornamento permanente e benessere psicologico degli operatori dell’assistenza sono, oggi, la necessaria risposta ai bisogni urgenti delle famiglie”.

Secondo la visione di Savoir&Faire Vd’A, non sono più accettabili impreparazione, improvvisazione e pressapochismo nel lavoro di cura.

Fulvia Dematteis sostiene che “iscriversi a S&FVd’A è diventato ormai irrinunciabile per chi, come assistenti, badanti e caregiver, si dedica ad una cosiddetta helping profession, carica di responsabilità, competenze, stress”. ”Pertanto” continua Dematteis “stiamo sviluppando attività ed eventi attinenti lo studio delle novità scientifiche, le tecniche assistenziali, le abilità relazionali, l’etica e la deontologia”.

Per Paola Bernazzani “l’Associazione è l’unico vero riferimento per gli Assistenti che lavorano in Valle d’Aosta e vorrebbe diventare interlocutrice privilegiata per Istituzioni e Servizi attinenti. Organizzazione, consulenza e sostegno sono a disposizione con una quota d’iscrizione davvero conveniente per i soci: soli 19 euro per tutto il 2023! Insomma, più siamo, più cose facciamo”.

Savoir&Faire Vd’A ha la propria sede ad Aosta, in collaborazione con l’Agenzia AssistiAmo, in C.so Saint-Martin de Corléans n. 21, aperta il martedì dalle 15 alle 18 e il giovedì dalle 9 alle 12.

Altre informazioni sono disponibili sul sito www.savoirefairevda.it e sulla pagina Facebook.