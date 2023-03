La Senatrice Nicoletta Spelgatti riceve la popolazione della VDA

Conformemente agli impegni presi con la comunità valdostana, la Senatrice Nicoletta Spelgatti inaugura, venerdì 24 marzo, un ciclo di incontri con i cittadini per raccogliere segnalazioni e suggerimenti.

«Siamo convinti da sempre - commenta la Senatrice Spelgatti - che il contatto con i cittadini sia fondamentale. Grazie ai loro suggerimenti e alle loro suggestioni daremo nuovo impulso al nostro lavoro a Roma per portare avanti istanze della comunità valdostana che non sono state prese in considerazione dai Governi precedenti».

Gli incontri avranno luogo nella sede della Lega Vallée d’Aoste in via De Tillier 14 ad Aosta. Per prenotare un appuntamento con la Senatrice sarà sufficiente telefonare al 3408828034.