PRESENTATA A CERVINIA LA DIVISIONE IMPIANTI A FUNE DI V.I.CO.

È stata presentata stamani nella sala Congressi del Grand Hotel Cervino a Cervinia la Divisione Impianti a Fune (LIFT) di V.I.CO., con gli interventi dell’Amministratore Unico Ezio Colliard, del Dirigente Tiziano Colliard, del Responsabile di Divisione Alessio Menta e dei rappresentanti dei Partner di progetto, alla presenza di referenti dei comprensori sciistici, di diversi operatori di settore e di rappresentanti di categoria.

“Come azienda, con oltre 70 anni di esperienza nelle costruzioni - commenta Ezio Colliard- abbiamo sviluppato la nostra identità sul modello del General Contractor, risultato vincente sotto i profili di tempi di realizzazione e rapporto qualità/prezzo. Da alcuni ann istiamo lavorando su un modello analogo nel settore delle Manutenzioni elettromeccaniche, delle Revisioni e dei Riposizionamenti con riferimento al settore degli impianti a fune su impianti di risalita con morsa fissa ed automatica”.

REALIZZAZIONI PRINCIPALI



• Smontaggio Seggiovia quadriposto agganciamento automatico con cupole

• Riposizionamento Seggiovia quadriposto - Centro Italia (Frontone

Pesaro/Urbino)

• Revisione generale Funicolare - Città di Catanzaro

• Fornitura nuova Sciovia Certificata EU 424/2016 - Aprica Sondrio

• Dal 2020 utilizzo del marchio MEB IMPIANTI come costruttore

• Certificazione di alcuni componenti di sicurezza e sottosistemi ai sensi della

EU 424/2016

• Riposizionamento seggiovia biposto lavoro chiavi in mano, acquisto impianto

- revisione speciale - rimessa in esercizio - collaudo ANSFISA LOMBARDIA

- riposizionamento a Locana (TO) collaudo ANSFISA PIEMONTE

• Revisione speciale seggiovia biposto

• Revisione generale seggiovia biposto

• Revisione generale linea seggiovia AA

• Revisione generale seggiovia biposto al Colle di Joux - in corso di

completamento

• Revisione generale sciovia monoposto al Colle di Joux - in corso di

completamento

• Revisione speciale Sciovia Giasetti a Garessio (CN) - in corso d’opera

• Revisione speciale Sciovia Praietto a Garessio (CN) - in corso d’opera