Renzo Testolin rencontre Pays d’Aoste Souverain

Vendredi 17 mars, une délégation de Pays d’Aoste Souverain composée de Christian Sarteur et Robert Crétier a été reçue au Palais Régional par le Président de la Région Autonome Vallée d’Aoste, M. Renzo Testolin.

Le sujet de la rencontre, outre les félicitations pour la récente nomination, était la remise du dossier “Riflessioni e leggi per l’applicazione di un diritto violato: Zone Franche”. Après une brève présentation du contenu et de la rencontre qui a eu lieu au Palazzo Chigi avec le chef de cabinet du Conseil des ministres, Dr. Gaetano Caputi, en plus de suivre avec la sénatrice Nicoletta Spelgatti et le député Franco Manes, il y a eu une conversation active et fructueuse sur la possibilité d’appliquer la Zone Franche sous ses différentes formes possibles et sur les retombées économiques et sociales qui en découleront.

À l’issue de la réunion, le Président Testolin a exprimé l’intérêt et la convergence sur le sujet, réservant le temps nécessaire aux approfondissements techniques et politiques pour la mise en œuvre, compatible avec la réglementation en vigueur, de l’application de la Zone Franche ponctuellement dans les secteurs stratégiques pour la Vallée d’Aoste.

***

Renzo Testolin incontra Pays d’Aoste Souverain

Nella giornata di venerdì 17 marzo, una delegazione di Pays d’Aoste Souverain composta da Christian Sarteur e Robert Crétier è stata ricevuta a Palazzo Regionale dal Presidente della Regione Autonoma Vallée d’Aoste Sig. Renzo Testolin. L’oggetto dell’incontro, oltre alle felicitazioni per la recente nomina, era la consegna del dossier “Riflessioni e leggi per l’applicazione di un diritto violato: Zone Franche”. Dopo una sintetica presentazione del contenuto e dell’incontro avvenuto a Palazzo Chigi con il Capo di Gabinetto del Consiglio dei Ministri dott. Gaetano Caputi, nonché a seguito con la Senatrice Nicoletta Spelgatti e il Deputato Franco Manes, vi è stato un fattivo confronto sulla possibilità dell’applicazione della Zona Franca, nelle sue varie forme possibili e sui conseguenti ritorni economici e sociali.

Al termine dell’incontro, il Presidente Testolin ha espresso interesse e convergenza sull’argomento, riservandosi i dovuti tempi per approfondimenti tecnici e politici per il concretarsi, compatibilmente con le attuali norme vigenti, dell’applicazione della Zona Franca puntuale in settori strategici per la Vallée d’Aoste.