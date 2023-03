Confronto tra Giunta Chambre e associazioni di categoria

Obiettivo della riunione era quello di compiere una prima analisi dei principali dossier che riguardano il comparto imprenditoriale valdostano anche in prospettiva di quelle che saranno le maggiori criticità da affrontare nei prossimi mesi, con le inevitabili conseguenze che esse potranno generare sull’economia regionale.

Tra le tematiche al centro dell’incontro la semplificazione amministrativa, anche attraverso la riorganizzazione dei servizi della Pubblica Amministrazione rivolti alle imprese, la competitività del comparto imprenditoriale, l’internazionalizzazione, i cambiamenti climatici, l’adeguamento delle normative in materia di commercio, la gestione dei fondi PNRR, la formazione del personale e gli investimenti per l’adeguamento energetico dei siti produttivi.

La riunione ha anche rappresentato un importante occasione di confronto sulla annunciata chiusura per interventi di manutenzione del Tunnel del Monte Bianco a partire dall’autunno.

“Si è trattato di un primo incontro introduttivo che ci è servito per fare un punto della situazione – hanno spiegato il Presidente della Regione ed in vertici di Chambre e Associazioni al termine della riunione – molte delle tematiche emerse nel corso del dibattito sono già all’attenzione del Governo regionale mentre su altre sarà necessario lavorare. Certamente l’intenzione è quella di proseguire periodicamente con questi incontri per cercare di mantenere alto l’impegno nei confronti dei problemi del settore imprenditoriale ed economico, monitorando costantemente l’evoluzione della situazione al fine di fornire risposte puntuali e rapide alle differenti esigenze che dovessero volta per volta presentarsi”.