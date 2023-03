Ripresi i lavori di analisi delle comunità energetiche rinnovabili

I lavori della quarta Commissione "Sviluppo economico", riunita oggi giovedì 16 marzo 2023 sotto la guida del neo Presidente Roberto Rosaire, sono ripartiti dall'esame dell'attuale quadro tecnico-normativo delle comunità energetiche rinnovabili (CER). Sulla tematica sono stati depositati due progetti di legge: il primo è della Giunta ed è del 14 luglio 2022, con relatore il Presidente Rosaire, che ha sostituito il Consigliere Giulio Grosjacques dopo la sua elezione ad Assessore; il secondo, del gruppo PCP, è stato presentato il 1° marzo 2023 e la Consigliera Chiara Minelli è stata nominata relatrice.

«Oggi - specifica il Presidente Roberto Rosaire (UV) -, in un'ottica di redazione di un testo di legge che sia rappresentativo di tutte le esigenze della comunità valdostana, abbiamo definito di analizzare congiuntamente i due progetti di legge con il fine di trovare una sintesi che ci porti a istituire un complesso organico di misure per la promozione e lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili sul territorio. Le CER sono strumenti molto importanti, comprese nell’obiettivo 7 dell’Agenda 2030, e la loro istituzione contribuirà all'autonomia energetica della nostra regione, che rientra a pieno titolo nel raggiungimento dell'obiettivo della Regione Valle d’Aosta fossil fuel free 2040. Un traguardo non semplice perché vede in sé un cambiamento culturale e la necessità di un lavoro comune di tutti i soggetti chiamati in causa.»

La Commissione ha, inoltre, nominato i relatori di altri tre disegni di legge, il cui iter era già stato avviato, in sostituzione del Consigliere Giulio Grosjacques: il Presidente Roberto Rosaire relazionerà sulla disciplina del canone annuale e di quello aggiuntivo per la concessione di grandi derivazioni di acqua per uso idroelettrico; il Vicepresidente Corrado Jordan (AV-VdAU) sarà il relatore sia del testo di legge che contiene disposizioni in materia di strutture turistico-ricettive sia della disciplina degli adempimenti amministrativi in materia di locazione per finalità turistiche.

La Commissione ha poi nominato il Consigliere Augusto Rollandin (PlA) quale relatore del disegno di legge della Giunta che contiene disposizioni in materia di attività di accompagnatore di media montagna.