FESTA DEL PAPA’ POSTALE 2023

Anche quest’anno Poste Italiane festeggia tutti i papà d’Italia nel giorno di San Giuseppe. Lo fa, come ormai piacevole tradizione, con una bellissima cartolina filatelica che ispira tenerezza ed il senso della guida e sostegno. Un appuntamento fisso per collezionisti e per chi vuole sottolineare con originalità il proprio papà.

Ripercorrendo la genesi di questa festa, essa risale all’alto Medioevo, mentre nel ‘300 si cominciò a celebrare la festa il 19 marzo. Papa Sisto IV fece inserire la festività nel calendario romano, mentre nel 1871 la Chiesa Cattolica proclamò San Giuseppe come protettore dei padri di famiglia e Patrono della Chiesta Universale.

Poste Italiane, attenta a tutti i temi sociali (l’8 marzo scorso è stata emessa la cartolina filatelica dedicata a tutte le donne nella Giornata Internazionale a loro dedicata) pone la figura dei papà al centro dell’attenzione e suggerisce un modo di ricordarlo riscoprendo il valore della scrittura. La cartolina può essere acquistata (costo 1,00 €) on line sul sito di poste.it, nell’Ufficio Postale di Aosta Ribit el e nello “Spazio Filatelia” di Torino (Via Alfieri 10) dove fino al giorno 22 marzo sarà anche disponibile l’annullo tondo con datario centrato mobile.

La frase scelta da Poste Italiane è un magnifico messaggio che fa riflettere, che fa ringraziare chi ci ha tenuto e ci tiene per mano, chi ci ha dato la vita, chi ci ha accompagnato verso un mondo di sogni da realizzare: farlo con una cartolina e un francobollo sarà una speciale occasione per dire ai nostri papà semplicemente…grazie!