Ad Aosta il Coordinatore del Comitato interministeriale sull’attrazione investimenti esteri

“L’incontro è stato un proficuo momento di condivisione e di lavoro. Attraverso il CAIE e lo Sportello unico avremo l’opportunità di fare rete con il Ministero e le altre Regioni per presentare il nostro territorio a investitori esteri interessati a insediare le loro produzioni. L’attrazione degli investimenti è tra le priorità del DEFR che prevede il finanziamento di alcune leggi regionali sugli investimenti e l’istituzione di una Zona franca della ricerca, puntando su alcuni settori chiave tra quelli declinati nell’ambito della Strategia regionale di specializzazione intelligente.” Il vice presidente della Giunta, Luigi Bertschy, assessore regionale allo Sviluppo economico, Formazione, Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile, commenta l'esito della riunione, presieduta dall’Assessore stesso, alla qualeha preso parte il Coordinatore della segreteria tecnica del Comitato Interministeriale per l’Attrazione Investimenti Esteri (CAIE) e gli amministratori di Finaosta, Camera Valdostana delle imprese e professioni, Vallée d'Aoste Structure, e i rappresentanti di Confindustria e Confartigianato.

L'incontro ha offerto l’occasione per presentare le attività promosse a livello ministeriale dallo Sportello unico per l’attrazione degli investimenti esteri, nonché per condividere la situazione degli insediamenti produttivi regionali, illustrando il quadro delle azioni intraprese su specifici progetti di investimento e nell’ambito della l.r. n.8/2016 in materia di promozione degli investimenti.

La creazione, in via sperimentale, dello Sportello unico è volta ad accompagnare e supportare gli investitori esteri con riferimento a tutti gli adempimenti e alle pratiche utili alla concreta realizzazione dell'investimento in Italia, nonché all'attivazione di un sito web unitario capace di raccogliere e organizzare in maniera razionale tutte le informazioni sulle iniziative e sugli strumenti attivabili a supporto dei potenziali investitori esteri.

IL CAIE avvierà un censimento delle possibilità di insediamento e di investimento che le Regioni sono in grado di offrire alle imprese estere attraverso strumenti di marketing, incentivi, e altre iniziative e servizi.